В Башкирии депутата уволили за мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей

Впоследствии он уволился с должности главы сельского поселения, но остался членом сельского Совета, в связи с чем прокуратура района внесла в Совет представление, по результатами рассмотрения которого полномочия депутата прекращены досрочно в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства.