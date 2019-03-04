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В Башкирии депутата уволили за мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей

4 марта 2019, 09:29
Фото: pixabay.com
Мужчина присвоил себе деньги вместо того, чтобы внести их в бюджет.

Прокуратура Давлекановского района потребовала от Совета Курманкеевского сельского поселения прекратить полномочия местного депутата, поскольку на него возбуждено уголовное дело за мошенничество, сообщили в пресс-службе ведомства Башкирии.

В 2015-2017 мужчина, будучи главой сельсовета, заключил с ООО «Риал» муниципальные контракты на обваловку местных свалок. Однако из-за отсутствия необходимого оборудования компания не смогла полностью выполнить работы и вернула главе излишне уплаченные деньги в размере около 207 тысяч рублей.

Чиновник не внёс в бюджет указанную сумму и похитил её.

Впоследствии он уволился с должности главы сельского поселения, но остался членом сельского Совета, в связи с чем прокуратура района внесла в Совет представление, по результатами рассмотрения которого полномочия депутата прекращены досрочно в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства.

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