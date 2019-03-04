В Башкирии депутата уволили за мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей

Прокуратура Давлекановского района потребовала от Совета Курманкеевского сельского поселения прекратить полномочия местного депутата, поскольку на него возбуждено уголовное дело за мошенничество, сообщили в пресс-службе ведомства Башкирии.
В 2015-2017 мужчина, будучи главой сельсовета, заключил с ООО «Риал» муниципальные контракты на обваловку местных свалок. Однако из-за отсутствия необходимого оборудования компания не смогла полностью выполнить работы и вернула главе излишне уплаченные деньги в размере около 207 тысяч рублей.
Чиновник не внёс в бюджет указанную сумму и похитил её.
Впоследствии он уволился с должности главы сельского поселения, но остался членом сельского Совета, в связи с чем прокуратура района внесла в Совет представление, по результатами рассмотрения которого полномочия депутата прекращены досрочно в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства.