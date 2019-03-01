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В России придумали дополнительные способы пополнения казны налогами

1 марта 2019, 09:26
Фото: pixabay.com
При этом, по словам главы ФНС, бизнес затрагиваться не будет.

Глава федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин рассказал на заседании Совета федерации, как можно увеличить налоговые поступления в казну, не затрагивая бизнес, сообщают «Новые известия».

Глава заявил о трех источниках, из которых можно выкачать налоги.

Первая – инвентаризация объектов недвижимости. За счет наведения порядка с кадастровой оценкой недвижимости и приведения ее к справедливому уровню, по словам Мишустина, можно собрать больше налогов.

Второй вариант предполагает проведение налоговых проверок всех работодателей, которые, по мнению налоговиков, платят своим сотрудникам меньше, чем в среднем в отрасли за аналогичную работу.

В-третьих, налогами можно обложить работу электронных денежных систем и кошельков, которыми наиболее часто пользуются фрилансеры и молодежь. «Деньги, которые молодой человек может свободно перемещать через границу с помощью криптовалют и другие формы оплаты, и которых не замечает государство, опасны, - подчеркнул он. - Этим надо заниматься.

Также были упомянуты агрегаторы и все те, кто работает в интернете. На таких площадках сделки совершаются напрямую между продавцом и покупателем.

Напомним, сегодня государство забирает в бюджет 37-38 процентов ВВП, что почти дотягивает до объема налогов в Евросоюзе. РФ занимает 118-е место в мире по расходам на здравоохранение и 88-е по расходам на образование.

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