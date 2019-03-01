В России придумали дополнительные способы пополнения казны налогами

В-третьих, налогами можно обложить работу электронных денежных систем и кошельков, которыми наиболее часто пользуются фрилансеры и молодежь. «Деньги, которые молодой человек может свободно перемещать через границу с помощью криптовалют и другие формы оплаты, и которых не замечает государство, опасны, - подчеркнул он. - Этим надо заниматься.