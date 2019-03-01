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В Башкирии двое вымогателей тяжело избили пенсионера и украли у него 200 тысяч

1 марта 2019, 04:45
Фото: Mkset.ru
Полицейскими Башкортостана раскрыто разбойное нападение совершенное на территории Учалинского района.

Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, полицейские задержали двух злоумышленников, которые едва не лишили жизни 68-летнего мужчину. С травмой головы, множественными ножевыми ранениями его доставили в больницу. У него было критическое состояние.

Выяснилось, что из дома потерпевшего пропало около 200 тысяч рублей и сотовый телефон. Нападавшими оказались мужчины 33 и 36 лет, уроженцы Оренбургской области. Один из них признался в случившемся.

По предварительным данным, налетчики целенаправленно шли на разбойное нападение. Ночью они ворвались во двор 68-летнего учалинца и сходу ударили его несколько раз молотком по голове. Далее они стали наносить ему удары ножом в спину, требуя сказать, где именно в доме спрятаны деньги.

К счастью, мужчина выжил и сейчас находится под наблюдением сиделки.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшие находятся под стражей.

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