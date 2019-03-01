В Башкирии двое вымогателей тяжело избили пенсионера и украли у него 200 тысяч

По предварительным данным, налетчики целенаправленно шли на разбойное нападение. Ночью они ворвались во двор 68-летнего учалинца и сходу ударили его несколько раз молотком по голове. Далее они стали наносить ему удары ножом в спину, требуя сказать, где именно в доме спрятаны деньги.