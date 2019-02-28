В Башкирии в 2018 году работодатели задолжали рабочим 1,3 млрд рублей зарплаты

В прокуратуре республике отчитались, что по каждому факту невыплаты проведены проверки, приняты необходимые решения для немедленного погашения задолженности. И только в 35 случаях возбуждены уголовные дела.
Из них - нашумевшее дело по «Уфимскому фанерно-плитному комбинату». Здесь рабочим задолжали 97 млн млн рублей. только после того, как руководителя привлекли к административной ответственности, долги работникам были выплачены.
В нефтекамском АО «Интеграл», находящемся в стадии банкротства, сотрудникам задолжали сумму меньше - 17 млн рублей. Тогда долги взыскали только после судебных разбирательств.
На год лишился своих полномочий председатель СПК «Октябрь», который задолжал сотрудникам 120 тысяч рублей за февраль 2018 года.
Уфимское руководство ресторана «Каспий» не платило своим официантам и кухонным работникам. Предпринимателя оштрафовали по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора) на сумму 10 тыс. руб. Тогда руководителю пришлось заключить официальные трудовые контракты с работниками и вовремя платить им зарплату.
Как уточнили в ведомстве, по итогам 2018 года было выявлено более 16 тысяч нарушений прав граждан на оплату труда, в целях их устранения внесено 843 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 669 лиц, по постановлениям прокуроров в административном порядке наказаны 821 виновное лицо, в том дисквалифицированы руководители 7 предприятий.
В интересах граждан в суд направлено свыше 13 тыс. исков (заявлений) о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 315 млн. руб.