В Башкирии в 2018 году работодатели задолжали рабочим 1,3 млрд рублей зарплаты

Как уточнили в ведомстве, по итогам 2018 года было выявлено более 16 тысяч нарушений прав граждан на оплату труда, в целях их устранения внесено 843 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 669 лиц, по постановлениям прокуроров в административном порядке наказаны 821 виновное лицо, в том дисквалифицированы руководители 7 предприятий.