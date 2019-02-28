В Башкирии раскрыто крупное мошенничество по отлову животных на полмиллиона рублей

Исполнительный директор фирмы по благоустройству ландшафта в Чишминском районе под видом исполнения контракта по отлову и содержанию бездомных животных незаконно присвоил себе более 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
35-летний руководитель заключил контракт по оказанию услуг по отлову и содержанию бездомных животных с муниципальной администрацией на сумму почти в 700 тысяч рублей. Он должен был обеспечивать проведение клинического осмотра и учета бездомных собак, ветеринарных процедур, содержание приюта для животных и условия их содержания в период карантина. Но при учёте выполняемых обязательств подозреваемый завысил объемы работ. За два года мужчина причинил муниципальному бюджету ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.
По фактам мошенничества на исполнительного директора возбуждено уголовное дело.