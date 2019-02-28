В Башкирии раскрыто крупное мошенничество по отлову животных на полмиллиона рублей

35-летний руководитель заключил контракт по оказанию услуг по отлову и содержанию бездомных животных с муниципальной администрацией на сумму почти в 700 тысяч рублей. Он должен был обеспечивать проведение клинического осмотра и учета бездомных собак, ветеринарных процедур, содержание приюта для животных и условия их содержания в период карантина. Но при учёте выполняемых обязательств подозреваемый завысил объемы работ. За два года мужчина причинил муниципальному бюджету ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.