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В Башкирской филармонии пройдет однодневный марафон из 10 концертов

27 февраля 2019, 10:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Творческий марафон «Самый лучший день» будет идти весь день 2 марта – с утра до самого вечера.

Спектр жанров очень широк: от классики и джаза до этники и арт-миксов с видеопроекцией и песочной анимацией.

Так, в программе заявлены программы «Джаз и не только!» эстрадно-джазового оркестра п/у Олега Касимова и «Песочная фантазия» с участием ансамбля «Орлан» Олега Киреева и художника песочной анимации Екатерины Король.

Всероссийский виртуальный концертный зал предложит зрителям видеотрансляцию концерта из Московской филармонии «Музыка мировой анимации». Также в программе камерный оркестр филармонии (руководитель – Олег Касимов), национальный оркестр народных инструментов РБ под руководством Линара Давлетбаева, концерт органистки Эльвиры Ямаловой и др.

Напомним, подобный марафон уже проводился в Башкирской филармонии в 2017 году.

#Новости#Концерт#Андрей Королев#Культура
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