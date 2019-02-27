В Башкирской филармонии пройдет однодневный марафон из 10 концертов

Спектр жанров очень широк: от классики и джаза до этники и арт-миксов с видеопроекцией и песочной анимацией.
Так, в программе заявлены программы «Джаз и не только!» эстрадно-джазового оркестра п/у Олега Касимова и «Песочная фантазия» с участием ансамбля «Орлан» Олега Киреева и художника песочной анимации Екатерины Король.
Всероссийский виртуальный концертный зал предложит зрителям видеотрансляцию концерта из Московской филармонии «Музыка мировой анимации». Также в программе камерный оркестр филармонии (руководитель – Олег Касимов), национальный оркестр народных инструментов РБ под руководством Линара Давлетбаева, концерт органистки Эльвиры Ямаловой и др.
Напомним, подобный марафон уже проводился в Башкирской филармонии в 2017 году.