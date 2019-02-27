В Башкирии произошел сильный пожар на горнолыжном курорте Куштау

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров принял решение о том, что шихан Куштау станет источником сырья для Башкирской содовой компании. При этом он уточнял, что ущерб горнолыжному курорту причинен не будет, потому что промышленная разработка шихана начнется с противоположной стороны.