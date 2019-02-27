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В Башкирии произошел сильный пожар на горнолыжном курорте Куштау

27 февраля 2019, 06:43
Фото: Сообщество БашДТП
Некоторые поспешили объяснить это событие происками злоумышленников.

Сегодня, 27 февраля, утром возник пожар в коттедже, где располагался прокат лыж на горнолыжном курорте Куштау. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

В качестве комментариев в стерлитамакских группах соцсетей, также опубликовавших данную информацию, появились сообщения довольно панического содержания: «Похоже, началось. Прощай гора, прощай курорт».

Однако рядом более рассудительные комментаторы поспешили успокоить интернет-аудиторию и пояснили, что оттого, что сгорел один прокат, ничего на горнолыжном курорте не изменится.

По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки, а каркасные дома оказались слишком легковоспламеняемыми конструкциями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, на тушение выезжали три спецавтомобиля, сейчас у огнем уже удалось справиться.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров принял решение о том, что шихан Куштау станет источником сырья для Башкирской содовой компании. При этом он уточнял, что ущерб горнолыжному курорту причинен не будет, потому что промышленная разработка шихана начнется с противоположной стороны.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

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