В Башкирии произошел сильный пожар на горнолыжном курорте Куштау

Сегодня, 27 февраля, утром возник пожар в коттедже, где располагался прокат лыж на горнолыжном курорте Куштау. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
В качестве комментариев в стерлитамакских группах соцсетей, также опубликовавших данную информацию, появились сообщения довольно панического содержания: «Похоже, началось. Прощай гора, прощай курорт».
Однако рядом более рассудительные комментаторы поспешили успокоить интернет-аудиторию и пояснили, что оттого, что сгорел один прокат, ничего на горнолыжном курорте не изменится.
По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки, а каркасные дома оказались слишком легковоспламеняемыми конструкциями.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, на тушение выезжали три спецавтомобиля, сейчас у огнем уже удалось справиться.
Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров принял решение о том, что шихан Куштау станет источником сырья для Башкирской содовой компании. При этом он уточнял, что ущерб горнолыжному курорту причинен не будет, потому что промышленная разработка шихана начнется с противоположной стороны.
Обстоятельства происшедшего уточняются.