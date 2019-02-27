В Башкирии обрушилась кровля в больнице

- Всего на ремонт больницы потрачено около 40 млн рублей, на ремонт крыши ушло 5 млн рублей, а результат такой — крыша течь начала. И это только начало оттепели, а что будет весной? - задался вопросом депутат Сергей Жуков. - Весной больница «поплывет», ее затопит. Даже если работы были сделаны по гарантии, то очевидно, что из-за снега ремонтировать крышу вновь можно будет только весной или даже летом. По данному факту я направил депутатский запрос в минздрав республики.