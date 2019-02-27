В Башкирии обрушилась кровля в больнице

Сегодня, 27 февраля, серьезное ЧП произошло в Благовещенской центральной районной больнице. Об этом сообщили очевидцы в группе "Информационный Благовещенск".
- По не понятным причинам, произошло ЧП в нашей ЦРБ, рухнула кровля крыши более 15 метров. Никто не может объяснить как это вышло! - таким комментарием сопровождаются фото и видеокадры с места происшествия.
По одной из версий причиной ЧП мог стать скопившийся на крыше снег. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, всего неделю назад мы публиковали видео из этой больницы, которое сделали апциенты. Тогда речь шла о том, что в больнице протекает потолок после ремонта кровли, стали сырыми подоконники, ломаются из-за деревянных шпингалетов двери.
- Всего на ремонт больницы потрачено около 40 млн рублей, на ремонт крыши ушло 5 млн рублей, а результат такой — крыша течь начала. И это только начало оттепели, а что будет весной? - задался вопросом депутат Сергей Жуков. - Весной больница «поплывет», ее затопит. Даже если работы были сделаны по гарантии, то очевидно, что из-за снега ремонтировать крышу вновь можно будет только весной или даже летом. По данному факту я направил депутатский запрос в минздрав республики.
По словам заместителя главного врача Лейсан Шариповой, капитальный ремонт здания еще не завершен. В связи с повышенной влажностью в помещениях из-за протекающего потолка были приглашены подрядчики. Комиссия выявила, что причиной всего этого является отсутствие системы вентиляции на крыше, а расположенное на первом этаже ЦСО (стерилизационное отделение) усугубляет данную ситуацию.
И все-таки до весны кровля не дожила, как показали последние события.
Обстоятельства происшедшего и сумма ущерба уточняются.