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В Башкирии обрушилась кровля в больнице

27 февраля 2019, 05:14
Предположительно причиной ЧП мог стать скопившийся на крыше снег.

Сегодня, 27 февраля, серьезное ЧП произошло в Благовещенской центральной районной больнице. Об этом сообщили очевидцы в группе "Информационный Благовещенск".

- По не понятным причинам, произошло ЧП в нашей ЦРБ, рухнула кровля крыши более 15 метров. Никто не может объяснить как это вышло! - таким комментарием сопровождаются фото и видеокадры с места происшествия.

По одной из версий причиной ЧП мог стать скопившийся на крыше снег. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, всего неделю назад мы публиковали видео из этой больницы, которое сделали апциенты. Тогда речь шла о том, что в больнице протекает потолок после ремонта кровли, стали сырыми подоконники, ломаются из-за деревянных шпингалетов двери.

- Всего на ремонт больницы потрачено около 40 млн рублей, на ремонт крыши ушло 5 млн рублей, а результат такой — крыша течь начала. И это только начало оттепели, а что будет весной? - задался вопросом депутат Сергей Жуков. - Весной больница «поплывет», ее затопит. Даже если работы были сделаны по гарантии, то очевидно, что из-за снега ремонтировать крышу вновь можно будет только весной или даже летом. По данному факту я направил депутатский запрос в минздрав республики.

По словам заместителя главного врача Лейсан Шариповой, капитальный ремонт здания еще не завершен. В связи с повышенной влажностью в помещениях из-за протекающего потолка были приглашены подрядчики. Комиссия выявила, что причиной всего этого является отсутствие системы вентиляции на крыше, а расположенное на первом этаже ЦСО (стерилизационное отделение) усугубляет данную ситуацию.

И все-таки до весны кровля не дожила, как показали последние события.

Обстоятельства происшедшего и сумма ущерба уточняются.

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