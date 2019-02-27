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«Салавату Юлаеву» увеличили зарплатный бюджет на год на 114 млн рублей

27 февраля 2019, 09:56
Фото: Юрий Кузьмин / photo.khl.ru
В распоряжении «Чемпионата» появились примерные суммы бюджетов (контракты + бонусы) всех клубов КХЛ Восточной конференции на сезон-2018/19.

Согласно информации издания, башкирский клуб, несмотря на это, занимает пятое место по уровню зарплат всех клубов КХЛ Восточной конференции. На первом месте - «Ак Барс» бюджет составляет 1 926 000 000 рублей. У казанской хоккейной команды разница по сравнению с прошлым годом составила 254 млн рублей, у юлаевцев - 114 млн. На втором месте - магнитогорский «Металлург». Топ-3 замкнул «Авангард»

Затраты на тренерские штабы, проживания и перелёты идут отдельными статьями расходов. Отметим, чтобы хоккеисту получить бонус, нужно выполнить ряд прописанных в контракте условий.

Аутсайдером в этом рейтинге стал «Адмирал», который потратил на зарплаты игроков меньше 200 млн рублей.

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#Новости#Надежда Валитова#Спорт
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