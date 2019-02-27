«Салавату Юлаеву» увеличили зарплатный бюджет на год на 114 млн рублей

Согласно информации издания, башкирский клуб, несмотря на это, занимает пятое место по уровню зарплат всех клубов КХЛ Восточной конференции. На первом месте - «Ак Барс» бюджет составляет 1 926 000 000 рублей. У казанской хоккейной команды разница по сравнению с прошлым годом составила 254 млн рублей, у юлаевцев - 114 млн. На втором месте - магнитогорский «Металлург». Топ-3 замкнул «Авангард»