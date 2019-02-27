Эксперты обсудили в Уфе первые итоги «мусорной реформы»

Обсуждение реформы состоялось на площадке медиахолдинга РБК-Уфа. Начальник отдела по организации обращения с отходами минприродопользования и экологии Башкирии Карина Давлетова сообщила, что с начала года регоператоры вывезли более 140 тыс. тонн отходов. Из них 24% проходят сортировку на 14 мусоросортировочных комплексах. Напомним, республика поделена на пять территориальных зон, отобраны четыре региональных оператора, которые приступили к работе с 1 января. Они должны собирать, вывозить, сортировать и утилизировать отходы. Муниципалитетам поручено до 1 декабря обеспечить регоператоров инфраструктурой: закупить контейнеры и обустроить площадки накопления. Конечной целью является переход к раздельному сбору мусора. Также чиновники должны до конца текущего года ликвидировать несанкционированные свалки, которых в республике по официальным данным насчитывается 3 тысячи. По ним, согласно поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова, разработаны дорожные карты.