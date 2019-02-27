Эксперты обсудили в Уфе первые итоги «мусорной реформы»

В Уфе эксперты обсудили первые итоги мусорной реформы. Региональные операторы сообщили о недостаточном количестве контейнеров и отсутствии контейнерных площадок в сельских населенных пунктах, которые должны были обеспечить муниципалитеты. Известный эколог Александр Веселов высказал мнение, что реформа не идет из-за низкого размера платы с населения. Депутаты Курултая и Госдумы, наоборот, заявили, что прежде чем платить больше, надо создать инфраструктуру и построить мусороперерабатывающие заводы.
Обсуждение реформы состоялось на площадке медиахолдинга РБК-Уфа. Начальник отдела по организации обращения с отходами минприродопользования и экологии Башкирии Карина Давлетова сообщила, что с начала года регоператоры вывезли более 140 тыс. тонн отходов. Из них 24% проходят сортировку на 14 мусоросортировочных комплексах. Напомним, республика поделена на пять территориальных зон, отобраны четыре региональных оператора, которые приступили к работе с 1 января. Они должны собирать, вывозить, сортировать и утилизировать отходы. Муниципалитетам поручено до 1 декабря обеспечить регоператоров инфраструктурой: закупить контейнеры и обустроить площадки накопления. Конечной целью является переход к раздельному сбору мусора. Также чиновники должны до конца текущего года ликвидировать несанкционированные свалки, которых в республике по официальным данным насчитывается 3 тысячи. По ним, согласно поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова, разработаны дорожные карты.
Присутствовавший на круглом столе гендиректор ООО «Эко-сити» Семен Земсков (регоператор в третьей зоне) сообщил, что в его зоне необходимо закупить по тысяче контейнеров на каждый из 18 районов. По приблизительным подсчетам на эти цели необходимо 300 млн рублей. В настоящее время происходит мешковый сбор отходов, которые вывозятся из сельских населенных пунктов раз в месяц. О раздельном сборе мусора там речи не идет.
«На первом этапе раздельный сбор должен быть устроен в городах, где инфраструктура уже создана. Нужны хотя бы два вида контейнеров - для пищевых отходов и остального мусора. За мусор без пищевых отходов мы предлагаем тариф в два раза ниже», - рассказал Земсков.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что муниципалитеты самостоятельно не справятся с покупкой контейнеров и ликвидацией свалок.
«Не справятся муниципалитеты без поддержки республики. Необходима республиканская программа и выделение бюджетных средств. У нас 99% муниципальных образований –дотационные. Им не хватает средств на решение вопросов местного значения», - отметил глава администрации Октябрьского Алексей Шмелев, где, кстати, мусорная реформа идет наиболее успешно, поскольку несколько лет назад были закуплены контейнеры для раздельного сбора.
Его поддержала депутат Курултая Руфина Шагапова: «Я знаю, как в деревнях эти вопросы решаются: «Так, ты у нас кто? У тебя есть ларек, там магазинчик. Иди, купи эти контейнеры, поставь». Уже конфликты такие назревают». По ее мнению, муниципалитет должен разделить затраты и доходы с регоператорами, которые «дерутся, чтобы участвовать в этом бизнесе».
Депутат Госдумы Рафаэль Марданшин считает, что в первую очередь нужно создавать мусороперерабатывающие предприятия, а не закупать новые контейнеры. «Это же абсурд, когда раздельно собранный мусор, на который тратятся деньги, привозится и вываливается на одну свалку. Абсурд - деньги потрачены, а толку нет», - заявил он. Вместе с тем парламентарий согласился, что население тоже приучать надо. Он призвал вкладываться бизнес и государство, которое «должно профинансировать на первых этапах инвестпроекты».
Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов считает, что «реформа не идет» из-за низкого размера платы с населения. Соответственно, реализовывать инвестпрограммы – строить мусороперерабатывающие комплексы – для регоператоров невыгодно. «В среднем по стране платят 120-130 рублей. У нас в среднем - 60 рублей. Нам надо в этом году ставить вопрос о повышении платы. Населению нужно объяснять, что за иные коммунальные услуги мы платим в разы больше, и каждый год эта плата повышается».
Депутаты выступили резко против этой инициативы. «Мы не смогли населению объяснить, зачем они должны платить за мусор. Как они выносили мусор в несортированном виде на площадки, в таком же виде это все вывозится и в несортированном виде выгружается на полигоны. Мы на сегодняшний день стоим там же, где и стояли. Население нас не поймет, если мы поднимем тарифы», - высказала мнение Руфина Шагапова.
С ней согласен Рафаэль Марданшин, который заявил, что «люди должны понимать, за что платят».