В Москве прошла презентация инвестпроектов из Башкирии

В центре внимания оказались шесть проектов из разных сфер экономики: строительства оздоровительно-туристического центра «Аушкуль» в Учалинском районе, производства простых эфиров целлюлозы (ООО «Экойл»),создания Дома «Аграрий Башкортостана» в Кармаскалинском районе, культурно-делового центра «Алмаз-молл» в Салавате, а также проект по строительству и эксплуатации завода по глубокой переработке пшеницы и межрегионального многопрофильного медицинского центра.