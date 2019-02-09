В Москве прошла презентация инвестпроектов из Башкирии

На днях в Полномочном представительстве Башкирии при президенте России состоялась презентация инвестиционных проектов региона, приуроченная к 100-летию образования республики. Ее организаторами выступили Торгово-промышленные палаты России и Башкирии.
В акции приняли участие более 50 потенциальных инвесторов, представителей банков и компаний, высказавших готовность инвестировать свои средства в малый бизнес республики, а также представители институтов развития и инвесторы из России, Турции, Великобритании, Чехии и других стран.
В центре внимания оказались шесть проектов из разных сфер экономики: строительства оздоровительно-туристического центра «Аушкуль» в Учалинском районе, производства простых эфиров целлюлозы (ООО «Экойл»),создания Дома «Аграрий Башкортостана» в Кармаскалинском районе, культурно-делового центра «Алмаз-молл» в Салавате, а также проект по строительству и эксплуатации завода по глубокой переработке пшеницы и межрегионального многопрофильного медицинского центра.
Как отметили организаторы, подобные презентационные сессии, позволяющие представить интересные башкирские стартапы потенциальным инвесторам, станут регулярно проходить на площадке полпредства республики в Москве.