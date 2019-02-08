В Башкирии после смерти школьницы возбуждено дело против врачей

Как следует из материалов дела, ЧП прозошло недавно, в начале февраля. 16-летняя жительница деревни Тряпино Аургазинского района почувствовала себя плохо и обратилась к местному фельдшеру, который отправил ее на прием к врачу-педиатру в Толбазинской ЦРБ. Там девочке поставили диагноз, выписали лекарства. Но назавтра ей лучше хуже, на дом повторно вызвали фельдшера, который сделал пациенте уколы, назначенные педиатром. Но состояние девочки и дальше становилось всё хуже.