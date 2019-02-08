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В Башкирии после смерти школьницы возбуждено дело против врачей

8 февраля 2019, 05:02
Фото: pixabay.com
16-летняя девочка скончалась по пути в стационар.

Накануне, 7 февраля, стало известно, что прокуратура Аургазинского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении Стерлитамакским межрайонным следственным отделом уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками районной больницы. Главной причиной возбуждения дела стала смерть 16-летней школьницы. Об этом сообщила газета «Аургазинский вестник».

Как следует из материалов дела, ЧП прозошло недавно, в начале февраля. 16-летняя жительница деревни Тряпино Аургазинского района почувствовала себя плохо и обратилась к местному фельдшеру, который отправил ее на прием к врачу-педиатру в Толбазинской ЦРБ. Там девочке поставили диагноз, выписали лекарства. Но назавтра ей лучше хуже, на дом повторно вызвали фельдшера, который сделал пациенте уколы, назначенные педиатром. Но состояние девочки и дальше становилось всё хуже.

Её родители вызвали врачей скорой помощи из села Толбазы, но те так и не приехали, сообщив, что нет свободных машин. Родители решили на личном автомобиле доставить ребенка в медучреждение. Но, к сожалению, по дороге девочка скончалась.

По словам родителей, ранее на приеме у фельдшера и лечащего врача они просили положить дочку в больницу на лечение, но получили отказ из-за того, что в педиатрическом отделении нет свободных мест.

Правоохранительные органы района отрабатывают все версии произошедшего. Причина смерти подростка уточняется. Ход и результаты расследования этого дела взяты на особый контроль прокуратурой.

В рамках этой проверки будет также дана оценка фактам смерти в 2019 году 18-месячного ребенка и пожилого жителя села Толбазы. Возможно, и в этих случаях причиной их гибели стало ненадлежащее оказание медицинской помощи.

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