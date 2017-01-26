В Башкирии из – за ошибки врачей пострадал 3 – летний ребенок

В Башкирии из – за ошибки врачей пострадал 3 – летний ребенок

В одной из больниц Ишимбая медсестра процедурного кабинета по время процедуры перепутала лекарства и сделала 3 – летнему ребенку клизму, предположительно аммиаком. Об этом сообщает телеканал БСТ.

Сейчас ребенок лежит в реанимации Республиканской детской клинической больницы, куда его срочно перевезли из Ишимбая. Он уже пришёл в сознание. От аппарата искусственного дыхания его отключили. Жизни малыша ничего не угрожает.

Мама 3 – летнего Ирека умерла, а отец лишён родительских прав. Опекуном малыша является родная тётя. По ее словам, она намерена добиваться наказания виновных в этом трагическом случае.

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