mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии экс-глава сельсовета фиктивно устроил на работу водителя

8 февраля 2019, 09:14
Фото: Mkset.ru
В результате его действий бюджету причинён ущерб в сумме более 150 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в марте 2017 года чиновник устроил по подложным документам на работу водителя в сельскую администрацию. Однако на самом деле водитель на работу не приходил, хотя зарплата и все бюджетные отчисления шли. Жил при этом мужчина в соседней деревне.

По данному факту прокуратура организовала доследственную проверку, по итогам которой в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Материалы по теме
В Башкирии фиктивно работающий получил 500 тысяч рублей зарплатыВ Башкирии 80 водителей ездили с фиктивной страховкойВ Башкирии директор Дома культуры фиктивно устроила своего мужа на работу
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48