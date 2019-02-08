В Башкирии экс-глава сельсовета фиктивно устроил на работу водителя

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в марте 2017 года чиновник устроил по подложным документам на работу водителя в сельскую администрацию. Однако на самом деле водитель на работу не приходил, хотя зарплата и все бюджетные отчисления шли. Жил при этом мужчина в соседней деревне.