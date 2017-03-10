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В Башкирии фиктивно работающий получил 500 тысяч рублей зарплаты

10 марта 2017, 08:42
При этом мужчина работал в политической партии.

В отношении жителя Хайбуллинского района Рифката Галимова возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Также, директора МБУ «Проектная сметная группа» Ирину Юртаеву подозревают в совершении преступлений по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как считает следствие, Галимов, будучи руководителем исполнительного комитета районного отделения одной из политических партий, добился согласия на свое трудоустройство в муниципальное бюджетное учреждение «Проектная сметная группа». Директор организации Юртаева издала приказ 6 августа 2013 года, приняв Галимова в организацию главным инженером.

Так, с августа 2013 по декабрь 2015 года Галимов, не работая по должности, получил зарплату более 500 тысяч рублей.

Уголовные дела соединены в одно производство и расследуются совместно.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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