В Башкирии фиктивно работающий получил 500 тысяч рублей зарплаты

В отношении жителя Хайбуллинского района Рифката Галимова возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Также, директора МБУ «Проектная сметная группа» Ирину Юртаеву подозревают в совершении преступлений по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Как считает следствие, Галимов, будучи руководителем исполнительного комитета районного отделения одной из политических партий, добился согласия на свое трудоустройство в муниципальное бюджетное учреждение «Проектная сметная группа». Директор организации Юртаева издала приказ 6 августа 2013 года, приняв Галимова в организацию главным инженером.
Так, с августа 2013 по декабрь 2015 года Галимов, не работая по должности, получил зарплату более 500 тысяч рублей.
Уголовные дела соединены в одно производство и расследуются совместно.