В Башкирии фиктивно работающий получил 500 тысяч рублей зарплаты

В отношении жителя Хайбуллинского района Рифката Галимова возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Также, директора МБУ «Проектная сметная группа» Ирину Юртаеву подозревают в совершении преступлений по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».