Под Уфой детям с особенностями развития помогают проходить реабилитацию лошади

С древнейших времен из записей Эскулапа, Гиппократа и некоторых других античных и более поздних прославленных медиков известно о благотворном влиянии верховой езды и общения с лошадьми на здоровье человека.
Верховая езда как способ восстановления здоровья, стала наиболее интенсивно использоваться в последние 30-40 лет XX века. Она заявила о себе почти одновременно во многих развитых странах мира - там, где сохранялись и сберегались национальные конные традиции.
Сегодня иппотерапия или лечебная верховая езда – это хорошо зарекомендовавший себя по всему миру вспомогательный метод реабилитации детей, подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
Круг заболеваний, при которых применяется лечение с помощью лошади, очень широк – это ДЦП, различные заболевания опорно-двигательного аппарата, сахарный диабет, ограничения подвижности вследствие травм, синдром Дауна, аутизм и многие другие.
Кроме того, иппотерапия эффективна и при нарушениях социальной адаптации, неврозах, хронических стрессах.
В Уфе и Уфимском районе функционирует несколько конных клубов, где можно пройти такой вид реабилитации. Один из них – конный клуб «Грация», расположенный в посёлке Миловка Уфимского района.
На базе клуба первые занятия по лечебной верховой езде начали проводиться в 2015 году, тогда курс иппотерапии проходили дети с болезнями органов зрения, слуха, ДЦП – всего 5 человек.
В конце 2017 года «Грация» стала одним из победителей, проводимого Фондом президентских грантов конкурса. На конкурс был представлен проект «Кентавр», рассчитанный на комплексную реабилитацию и адаптацию как детей, так и взрослых с ограниченными возможностями физического здоровья.
Осенью 2018 года «Кентавр» получил продолжение, снова выиграв конкурс, проводимый Фондом президентских грантов. Благодаря доверию, оказанному Фондом, 60 детей и подростков, которые по медицинским показаниям нуждаются в занятиях лечебной верховой ездой, смогут пройти курс реабилитации на безвозмездной основе.
Кроме того, на средства гранта была отремонтирована «бочка» - крытая площадка, защищённая от снега, ветра и дождя. Благодаря этому сооружению дети могут заниматься при любых погодных условиях, не прерывая процесс реабилитации из-за плохой погоды.