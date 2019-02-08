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На Уфу обрушился сильный снегопад: грузовикам ограничили въезд, город в пробках

8 февраля 2019, 04:23
Фото: ufacity.info
Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, с 7 февраля до 14.00 часов 8 февраля в Уфу временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

В городе в настоящее время работают 859 дворников, 460 сотрудников жилищных предприятий других специальностей и 164 единиц колесной, гусеничной и малогабаритной спецтехники. 310 человек (103 бригады) с использованием 6 автовышек расчищают от снега крыши домов, надподъездные и надбалконные козырьки.

В Уфе установились десятибалльные пробки, из-за стихии подорожали услуги такси. Согласно данным Башгидромета, снегопад и метель в Уфе продолжатся, ситуация на дорогах может ухудшиться. Ближе к середине дня погода нормализуется.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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