На Уфу обрушился сильный снегопад: грузовикам ограничили въезд, город в пробках

В городе в настоящее время работают 859 дворников, 460 сотрудников жилищных предприятий других специальностей и 164 единиц колесной, гусеничной и малогабаритной спецтехники. 310 человек (103 бригады) с использованием 6 автовышек расчищают от снега крыши домов, надподъездные и надбалконные козырьки.