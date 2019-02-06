В Башкирии в пожаре погиб молодой мужчина, еще один чудом остался жив

Расследование выяснило, что пожар начался в однокомнатной квартире на первом этаже. После того, как пожар был потушен, в этой квартире было найдено тело 33-летнего мужчины. Еще один мужчина в возрасте 44 лет госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.