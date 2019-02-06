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В Башкирии в пожаре погиб молодой мужчина, еще один чудом остался жив

6 февраля 2019, 05:13
Фото: пресс-служба МЧС РБ
Несчастье произошло в Стерлитамаке.

Накануне, 5 февраля, вечером, произошел пожар в многоквартирном доме по улице Черноморской в Стерлитамаке.Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

На месте происшествия пожарные эвакуировали из опасной зоны 30 человек, включая пять детей.

Расследование выяснило, что пожар начался в однокомнатной квартире на первом этаже. После того, как пожар был потушен, в этой квартире было найдено тело 33-летнего мужчины. Еще один мужчина в возрасте 44 лет госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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