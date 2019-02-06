mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как в Башкирии глава сельсовета с помощью Instagram селу помогает

6 февраля 2019, 09:49
Репортаж из Кармаскалинского района Башкирии.

Глава Прибельского сельсовета Рамиль Ахметов с помощью соцсетей решает ряд вопросов по благоустройству села. Так, например, благодаря Instagram он получил светильники на солнечных батареях.

Журналист телеканала «Россия-Башкортостан» снял репортаж о 31-летнем главе сельсовета.

Справка. Прибельский сельсовет расположен в восточной части Кармаскалинского района. Административный центр – село Прибельский, расстояние до г. Уфы составляет 80 км, до районного центра с. Кармаскалы – 30 км. Образован в 1961 году.

Площадь территории сельского поселения составляет 1232 га. В состав сельского поселения входят три населенных пункта: с. Прибельский, д. Сарт-Наурузово, д. станции Сахарозаводская. В них живут более 5 000 человек.

Материалы по теме
Уфимский микробиолог завёл Инстаграм и показывает микрообитателей человекаФК "Уфа" сменил тренера в прямом эфире в InstagramМолодой педиатр обратилась к Радию Хабирову в Instagram
#Башкирия#Соцсети#Новости Башкирии#Жилье на селе#Видеозапись#Разиф Абдуллин#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48