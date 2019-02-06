Как в Башкирии глава сельсовета с помощью Instagram селу помогает

Глава Прибельского сельсовета Рамиль Ахметов с помощью соцсетей решает ряд вопросов по благоустройству села. Так, например, благодаря Instagram он получил светильники на солнечных батареях.
Журналист телеканала «Россия-Башкортостан» снял репортаж о 31-летнем главе сельсовета.
Справка. Прибельский сельсовет расположен в восточной части Кармаскалинского района. Административный центр – село Прибельский, расстояние до г. Уфы составляет 80 км, до районного центра с. Кармаскалы – 30 км. Образован в 1961 году.
Площадь территории сельского поселения составляет 1232 га. В состав сельского поселения входят три населенных пункта: с. Прибельский, д. Сарт-Наурузово, д. станции Сахарозаводская. В них живут более 5 000 человек.