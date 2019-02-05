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В Уфу приедет экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

5 февраля 2019, 07:04
Фото: ria.ru
Он посетит столицу Башкирии 13 февраля.

В феврале столицу Башкирии посетит экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он приедет 13 февраля на пятые Дилетантские Чтения в Уфе, в которых также примет участие заместитель редактора «Эха Москвы» Максим Курников. Тема чтений: «Александр Македонский. Кумир или супостат?»

Справка. Евгений Ройзман - сини-менеджер Ектеринбурга с 24 сентября 2013 года по 25 мая 2018 года, основатель фонда "Город без наркотиков". Горожане полюбили Ройзмана за нетривиальный подход к работе: так, например, вместо традиционного портрета главы государства Ройзман повесил в своем кабинете изображение Иосифа Бродского. 22 мая 2018 Евгений Ройзман подал в екатеринбургскую мэрию прошение об отставке по собственному желанию.

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