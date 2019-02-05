В Уфу приедет экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Справка. Евгений Ройзман - сини-менеджер Ектеринбурга с 24 сентября 2013 года по 25 мая 2018 года, основатель фонда "Город без наркотиков". Горожане полюбили Ройзмана за нетривиальный подход к работе: так, например, вместо традиционного портрета главы государства Ройзман повесил в своем кабинете изображение Иосифа Бродского. 22 мая 2018 Евгений Ройзман подал в екатеринбургскую мэрию прошение об отставке по собственному желанию.