Сечин: размер инвестиций «Роснефти» в 2019 году достигнет 1,2-1,3 трлн руб

Большой объем инвестиций связан с реализацией крупных проектов компании. Их сейчас активно воплощают в жизнь. Речь идет о разведке и добычи нефти, а также природного газа. Еще «Роснефть» занимается строительством современных установок на НПЗ, сказал Сечин.