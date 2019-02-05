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Сечин: размер инвестиций «Роснефти» в 2019 году достигнет 1,2-1,3 трлн руб

5 февраля 2019, 11:19
Фото: pxhere.com
По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, в текущем году общий размер инвестиций корпорации составит от 1,2 до 1,3 триллиона рублей.

Наступивший 2019 год будет очень важным для «Роснефти». Об этом пишет RNS.

Большой объем инвестиций связан с реализацией крупных проектов компании. Их сейчас активно воплощают в жизнь. Речь идет о разведке и добычи нефти, а также природного газа. Еще «Роснефть» занимается строительством современных установок на НПЗ, сказал Сечин.

Глава «Роснефти» рассказал о продолжении работы, направленной на повышение эффективности финансовой и операционной деятельности корпорации. Руководство «Роснефти» продолжает технологическую трансформацию своего бизнеса и реализует поставленные ранее задачи, которые обеспечивают «лидирующие позиции компании в долгосрочной перспективе».

В прошлом году капитальные расходы «Роснефти» выросли на 1,5% по сравнению с показателями 2017 года. В целом затраты увеличились до 936 миллиардов рублей или 15 миллиардов в долларовом эквиваленте, отметил Сечин.

Бизнесмен добавил, что в 2019 году основные инвестиции «Роснефти» пойдут на воплощение в жизнь высокоэффективных проектов. В их число входит развитие сервиса, а также поддержание действующих активов в рамках утвержденного плана и стратегии корпорации.

Капитальные расходы «Роснефти» в последнем квартале 2018 года достигли 257 миллиардов рублей или 3,9 миллиарда долларов. За год свободный денежный поток компании вырос в 4,6 раза — до 1,133 триллиона рублей, что соразмерно 17,9 миллиарда долларов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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