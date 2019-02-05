Гибель малыша в пожаре в Кушнаренковском районе Башкирии: новые подробности

- Страшно, когда погибают люди, еще страшнее, когда уходят из жизни маленькие дети, - написал на своей странице ВКонтакте новый глава Кушнаренковского района Рустлан Гизатуллин. Сегодня (4 февраля – прим.) у нас в районе произошла чудовищная трагедия: в деревне Купаево при пожаре погиб трехлетний ребенок. Мать ушла в соседнюю деревню, а мальчик остался один в запертом доме с включенным телевизором, сетевой шнур которого, ранее перебитый, был замотан изолентой. По всей видимости, он и стал причиной пожара.