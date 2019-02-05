Гибель малыша в пожаре в Кушнаренковском районе Башкирии: новые подробности

- Страшно, когда погибают люди, еще страшнее, когда уходят из жизни маленькие дети, - написал на своей странице ВКонтакте новый глава Кушнаренковского района Рустлан Гизатуллин. Сегодня (4 февраля – прим.) у нас в районе произошла чудовищная трагедия: в деревне Купаево при пожаре погиб трехлетний ребенок. Мать ушла в соседнюю деревню, а мальчик остался один в запертом доме с включенным телевизором, сетевой шнур которого, ранее перебитый, был замотан изолентой. По всей видимости, он и стал причиной пожара.
- Вернуть ребёнка мы не в силах, однако есть возможность помочь матери, - завершил он. - Номер карты Сбербанка 5469 0600 2209 4053 (Полина Султанова, родная сестра погибшего). Нет ничего ценнее человеческой жизни! Скорбим…
Пользователи соцсети, знакомые с ситуацией, стали обсуждать, почему мама бросила ребенка одного.
- Что за мать такая, которая оставила маленького ребенка дома и ушла!!! – возмутился один.
- Она не от хорошей жизни пошла работать, - заметил другой.
- У матери ребёнка за полгода вторая трагедия крупная в семье, она вынужденно ездила в соседнюю деревню работать, - пояснил третий участник обсуждения. - Знала бы, что так обернуться может, ни за что не оставила бы.
Выяснилось, что мама погибшего ребенка осталась единственным кормильцем в семье, после того как мужа посадили за убийство односельчанина. Женщина не смогла найти работу в родном селе и ушла в соседнюю деревню доить коров. А это вместе с дорогой занимает несколько часов.
Односельчане возмутились тем, что мама не нашла, на кого можно оставить малыша. Неужели на селе не нашлось никого, кто мог бы посидеть с ребенком несколько часов?
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