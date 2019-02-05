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Число административных дел на российской таможне за год увеличилось на 20%

5 февраля 2019, 11:18
Фото: pxhere.com
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России за 2018 год ее структуры возбудили 143 148 дел об административных правонарушениях (АП).

По сравнению с 2017 годом количество административных дел выросло на 20%. Об этом пишет RNS.

Чаще всего нарушители пытаются ввезти или вывезти из страны валюту, табак, алкоголь, текстильные материалы и производные из них, а также древесину и продукцию из нее.

По словам таможенников, более 50% всех административных делопроизводств заводится на юридических лиц. Физические лица становятся нарушителями в 34,3% случаев. 9,1% нарушений приходится на должностных лиц, а 4,3% - на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юрлица.

За год сотрудники ФТС завели 73 500 дел за нарушения в сфере таможенного дела. Из них 32 200 делопроизводств касались недекларирования или недостоверного декларирования товаров. Еще 14 000 дел завели за несоблюдение запретов или ограничений на ввоз-вывоз тех или иных товаров. Около 30% всех заведенных ФТС дел касаются непредставления или несвоевременного представления в таможню статистической формы учета перемещения товаров. В сфере нарушения валютного законодательства заведено свыше 14 000 дел.

По 142 500 административных дел было вынесено наказаний на общую сумму 215,6 миллиарда рублей. В целом административных штрафов было наложено на сумму 212,2 миллиарда рублей.

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