Число административных дел на российской таможне за год увеличилось на 20%

Чаще всего нарушители пытаются ввезти или вывезти из страны валюту, табак, алкоголь, текстильные материалы и производные из них, а также древесину и продукцию из нее.
По словам таможенников, более 50% всех административных делопроизводств заводится на юридических лиц. Физические лица становятся нарушителями в 34,3% случаев. 9,1% нарушений приходится на должностных лиц, а 4,3% - на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юрлица.
За год сотрудники ФТС завели 73 500 дел за нарушения в сфере таможенного дела. Из них 32 200 делопроизводств касались недекларирования или недостоверного декларирования товаров. Еще 14 000 дел завели за несоблюдение запретов или ограничений на ввоз-вывоз тех или иных товаров. Около 30% всех заведенных ФТС дел касаются непредставления или несвоевременного представления в таможню статистической формы учета перемещения товаров. В сфере нарушения валютного законодательства заведено свыше 14 000 дел.
По 142 500 административных дел было вынесено наказаний на общую сумму 215,6 миллиарда рублей. В целом административных штрафов было наложено на сумму 212,2 миллиарда рублей.