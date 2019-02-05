Число административных дел на российской таможне за год увеличилось на 20%

За год сотрудники ФТС завели 73 500 дел за нарушения в сфере таможенного дела. Из них 32 200 делопроизводств касались недекларирования или недостоверного декларирования товаров. Еще 14 000 дел завели за несоблюдение запретов или ограничений на ввоз-вывоз тех или иных товаров. Около 30% всех заведенных ФТС дел касаются непредставления или несвоевременного представления в таможню статистической формы учета перемещения товаров. В сфере нарушения валютного законодательства заведено свыше 14 000 дел.