Адвокат, задержанный по делу экс-зампрокурора Башкирии Горбунова, попросил защиты

- Адвоката Рашида Сафеева задержали 10 января. Как выяснилось позднее, уголовное дело на него было заведено 13 декабря прошлого года, однако ни сам Сафеев, ни кто-либо из его родственников об этом не знали. Адвокат Сафеев уехал в Набережные Челны, из-за этого его объявили в федеральный розыск и задержали, как только мужчина вернулся в Уфу, - рассказала Медиакорсети адвокат Рашида Сафеева Альбина Павлова. - Сейчас он находится в СИЗО. Срок его ареста истекает 10 марта.