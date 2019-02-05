Адвокат, задержанный по делу экс-зампрокурора Башкирии Горбунова, попросил защиты

Накануне, 4 февраля, в редакцию Медиакорсети поступило письмо от члена Адвокатской палаты Башкирии Рашида Сафеева, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки бывшему первому заместителю прокурора РБ Олегу Горбунову, который минувшей осенью стал героем громкого коррупционного скандала.
Напомним, Олег Горбунов был задержан при попытке улететь из страны в московском аэропорту Шереметьево. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 10 млн рублей от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о так называемой «афере на миллиард» - то есть о превышении должностных полномочий при реализации программы расселения из аварийного жилья, повлекшем ущерб госбюджету на сумму около одного миллиарда рублей.
- Адвоката Рашида Сафеева задержали 10 января. Как выяснилось позднее, уголовное дело на него было заведено 13 декабря прошлого года, однако ни сам Сафеев, ни кто-либо из его родственников об этом не знали. Адвокат Сафеев уехал в Набережные Челны, из-за этого его объявили в федеральный розыск и задержали, как только мужчина вернулся в Уфу, - рассказала Медиакорсети адвокат Рашида Сафеева Альбина Павлова. - Сейчас он находится в СИЗО. Срок его ареста истекает 10 марта.
По ее словам, не желая мириться с таким положением дел, Рашид Сафеев написал письмо своим коллегам в редакцию «Новой адвокатской газеты» в надежде привлечь внимание к его ситуации. Он настаивает, что его преследуют в уголовном порядке без достаточных для этого оснований.
- Обвинение в отношении Рашида Сафеева основаны на показаниях предпринимателя Феима Мухитова, который ранее был задержан в рамках расследования другого дела о взятке в размере 5,5 млн рублей бывшему прокурору Советского района Рамилю Гарифуллину. Мухитов заключил сделку со следствием и, по мнению Рашида Сафеева, обвиняет людей в преступлениях, чтобы оправдать доверие следователя, - говорит адвокат Сафеева.
Примечательно, что в региональном управлении следкома рассказали, что данный вопрос находится в компетенции Следственного комитета России.
Медиакорсеть следит за ситуацией.