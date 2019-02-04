Terra Bashkiria: россияне и иностранцы о том, хочется ли приезжать в Башкирию

На прошлой неделе в соцсетях появилось новое видео от Госкомитета по туризму под брендом Terra Bashkiria: ролик, снятый студией продакшна TIP TOP TEAM, призывает обратить внимание на туристический потенциал региона и наконец-таки посетить башкирские края.
Жители Башкирии восприняли видео неоднозначно: некоторые посчитали креативным и одобрили такое "продвижение" республики, другие - назвали его искусственным. И все же главный зритель для создателей ролика - это тот, кто в Башкирии никогда не был. Поэтому мы решили узнать у россиян и иностранцев, хочется ли приехать в Башкирию, посмотрев данную видеоработу.
Баира Тостаева, ресторатор, Калмыкия:
- Идея интересная, но лично мне хватило настоящих живых картинок, и если бы вы добавили туда видео красот вашей природы, вот тогда было бы еще лучше. Показалось, что вы приглашаете в интерактивную игру, а не Башкирию. Было бы прикольно, если бы он (главный герой видео - ред.) также летел в ненастоящем самолете, потом вот в этой креативной студии оказался, а потом - бац - и студия превращается в лес, горы, мы видим Башкирию какая она есть и все ее красоты. Музыка классная, прям дух чувствуется (музыкальное сопровождение видео сделала башкирская этно-рок группа "Аргымак" - ред.).
Михаил Докукин, руководитель пиар-агентства, путешественник, Новосибирск:
- Когда я посмотрел этот ролик, увидел в принципе все, что должно быть отражено по туристической привлекательности региона. Башкирия вообще сейчас много делает для увеличения туристического потенциала. Сделано видео с большой долей креатива, поэтому имеет все шансы завоевать максимальное внимание и привлечь туристов.
Оливер Риг, лингвист из Мюнхена:
- Главный герой видео похож на ирландца, это настоящий ирландец? Понравилась идея с декорациями. Немного не понял, почему в конце показали студию, где снимали видео, лучше бы показали "окно" в настоящую природу, как "ирландец" выходит через ширму, а там горы, реки.
Полина Анисова, студентка, Санкт-Петербург:
- К сожалению, пока в Башкирии побывать не удалось, но я поднималась на Иремель и была в Аркаиме, это рядом с вашей республикой и говорят, что у вас тоже очень красивые горы и потрясающая природа. Что касается самого ролика - мне понравилось! Загадочная, неизведанная Башкирия, в которой есть и национальный колорит, и активные развлечения - горнолыжка, сплавы. То, что нужно для привлечения туристов.
Алексей Толстяков, пресс-секретарь мэра Якутска:
- Ролик неоднозначный. Складывается впечатление, что гостям республики кроме как этнической составляющей показать нечего. Все остальное - рисованное, искусственное, потенциальный турист должен додумать сам. Это плохо продается. Я бы не купил.
Наттакан Джайвади, маркетолог из Тайланда:
- Посмотрев видео и ничего не зная про Башкирию, я поняла, что там есть много интересных мест для посещения. Можно покататься на лыжах, можно организовать кемпинг и познакомиться с местными жителями. Про пещеру поняла не сразу. В целом видео понравилось. Интересный герой. Как маркетолог могу посоветовать это видео в паре с реальными съемками, чтобы ты смог представить себя в этом месте и захотеть там оказаться.
Йаги Ву, преподаватель, Нячанг:
- О, очень похоже на рекламу авиакомпании, мне кажется я даже что-то такое видела. Интересное видео, очень. Но я уже была в Башкирии, поэтому хорошо понимаю, о чем речь. Не уверена, что видео будет понятно моим друзьями, например. Но точно все поймут музыку - она дарит мне воспоминания о днях, проведенных у вас, об учебе в университете.
Артур Мусин, видеограф из Казани:
- Хочется ли мне приехать в Башкирию и Уфу? Я с Уфой как таковой здесь не познакомился. В столице республики я, кстати, не был, только в небольших городах - Октябрьский и еще нескольких. Я бы, наверное, в случае решения подобной задачи предпочел лайфстайловые съемки, в кадре - не один молодой человек, а парень с девушкой, конкретно в этом видео не хватает динамичности. Декорации - это, конечно, забавно, но реализовано немного топорно, есть ощущение сжатости, излишней камерности и небольшой фальшивости. Но это мое мнение.
Эмма Херкова, педагог, Братислава:
- Очень красиво. Ваша республика в этом видео - таинственный край, и на каждом шагу турист может увидеть что-то особенное - высокие горы, приветливую бабушку, отправиться в сплав по реке. Больше всего понравилась этническая музыка. Теперь мой сноуборд обязан спуститься с одной из ваших гор!
Елена Калашникова, сотрудник туристического агенства, Львов:
- Никогда не была в Башкирии, но если к вам приезжают такие рыжие красавчики, я пакую чемодан! А если серьезно, видео приятно удивило нетипичным подходом к продвижению туризма. Не скажу, что в жизни не видела подобного - видела, у зарубежных туристических компаний и авиаоператоров обычно много креатива, но точно не знала, что в регионе снимаются такие интересные и творческие работы.
5 фактов о ролике от Виталия Новикова, сооснователя студии, снявшей видео
Чье все-таки видео? Госкомтуризма или ваше?
- Между нашей компанией и Госкомитетом по туризму были договорные отношения, когда мы делали, еще летом, видео для бренда Terra Bashkiria. И вот нас попросили сделать еще одно, уже направленное на собственно туризм.
О Terra Bashkiria
- Наша студия давно и плотно сотрудничает с Paradox Box (студия, разработавшая Terra Bashkiria). Они еще весной привлекли нас к работе над презентацией бренда Terra Bashkiria, мы были в этом проекте с самой первой встречи, когда начали вести видеодневники до большой премьеры бренда, для которой и создали презентацию.
Видео за пять миллионов. Правда?
- Вообще о цифрах некорректно говорить по моему мнению, но в контексте непонятно откуда взявшихся 5 млн уточнить необходимо: бюджет был в десятки раз меньше, и на проекте мы не заработали вообще и еще и свои деньги добавили.
О задумке
- Идея родилась сразу: Башкирия - уникальный край, здесь есть много видов туризма, и они соседствуют друг с другом. И достаточно сделать один шаг, чтобы попасть из одного вида туризма в другой.
На этом все?
- Нет, мы планируем работать над продвижением республики и дальше. Есть идея более масштабного проекта и мы уже начали переговоры. Посмотрим, что получится.