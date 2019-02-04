Terra Bashkiria: россияне и иностранцы о том, хочется ли приезжать в Башкирию

- Идея интересная, но лично мне хватило настоящих живых картинок, и если бы вы добавили туда видео красот вашей природы, вот тогда было бы еще лучше. Показалось, что вы приглашаете в интерактивную игру, а не Башкирию. Было бы прикольно, если бы он (главный герой видео - ред.) также летел в ненастоящем самолете, потом вот в этой креативной студии оказался, а потом - бац - и студия превращается в лес, горы, мы видим Башкирию какая она есть и все ее красоты. Музыка классная, прям дух чувствуется (музыкальное сопровождение видео сделала башкирская этно-рок группа "Аргымак" - ред.).