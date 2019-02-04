mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Terra Bashkiria: россияне и иностранцы о том, хочется ли приезжать в Башкирию

4 февраля 2019, 10:42
Фото: Скриншот видео Vimeo
Мы показали жителям разных уголков страны и мира новый ролик Terra Bashkiria, направленный на привлечение туристов в республику.

На прошлой неделе в соцсетях появилось новое видео от Госкомитета по туризму под брендом Terra Bashkiria: ролик, снятый студией продакшна TIP TOP TEAM, призывает обратить внимание на туристический потенциал региона и наконец-таки посетить башкирские края.

Жители Башкирии восприняли видео неоднозначно: некоторые посчитали креативным и одобрили такое "продвижение" республики, другие - назвали его искусственным. И все же главный зритель для создателей ролика - это тот, кто в Башкирии никогда не был. Поэтому мы решили узнать у россиян и иностранцев, хочется ли приехать в Башкирию, посмотрев данную видеоработу.

Баира Тостаева, ресторатор, Калмыкия:

- Идея интересная, но лично мне хватило настоящих живых картинок, и если бы вы добавили туда видео красот вашей природы, вот тогда было бы еще лучше. Показалось, что вы приглашаете в интерактивную игру, а не Башкирию. Было бы прикольно, если бы он (главный герой видео - ред.) также летел в ненастоящем самолете, потом вот в этой креативной студии оказался, а потом - бац - и студия превращается в лес, горы, мы видим Башкирию какая она есть и все ее красоты. Музыка классная, прям дух чувствуется (музыкальное сопровождение видео сделала башкирская этно-рок группа "Аргымак" - ред.).

Михаил Докукин, руководитель пиар-агентства, путешественник, Новосибирск:

- Когда я посмотрел этот ролик, увидел в принципе все, что должно быть отражено по туристической привлекательности региона. Башкирия вообще сейчас много делает для увеличения туристического потенциала. Сделано видео с большой долей креатива, поэтому имеет все шансы завоевать максимальное внимание и привлечь туристов.

Оливер Риг, лингвист из Мюнхена:

- Главный герой видео похож на ирландца, это настоящий ирландец? Понравилась идея с декорациями. Немного не понял, почему в конце показали студию, где снимали видео, лучше бы показали "окно" в настоящую природу, как "ирландец" выходит через ширму, а там горы, реки.

Полина Анисова, студентка, Санкт-Петербург:

- К сожалению, пока в Башкирии побывать не удалось, но я поднималась на Иремель и была в Аркаиме, это рядом с вашей республикой и говорят, что у вас тоже очень красивые горы и потрясающая природа. Что касается самого ролика - мне понравилось! Загадочная, неизведанная Башкирия, в которой есть и национальный колорит, и активные развлечения - горнолыжка, сплавы. То, что нужно для привлечения туристов.

Алексей Толстяков, пресс-секретарь мэра Якутска:

- Ролик неоднозначный. Складывается впечатление, что гостям республики кроме как этнической составляющей показать нечего. Все остальное - рисованное, искусственное, потенциальный турист должен додумать сам. Это плохо продается. Я бы не купил.

Наттакан Джайвади, маркетолог из Тайланда:

- Посмотрев видео и ничего не зная про Башкирию, я поняла, что там есть много интересных мест для посещения. Можно покататься на лыжах, можно организовать кемпинг и познакомиться с местными жителями. Про пещеру поняла не сразу. В целом видео понравилось. Интересный герой. Как маркетолог могу посоветовать это видео в паре с реальными съемками, чтобы ты смог представить себя в этом месте и захотеть там оказаться.

Йаги Ву, преподаватель, Нячанг:

- О, очень похоже на рекламу авиакомпании, мне кажется я даже что-то такое видела. Интересное видео, очень. Но я уже была в Башкирии, поэтому хорошо понимаю, о чем речь. Не уверена, что видео будет понятно моим друзьями, например. Но точно все поймут музыку - она дарит мне воспоминания о днях, проведенных у вас, об учебе в университете.

Артур Мусин, видеограф из Казани:

- Хочется ли мне приехать в Башкирию и Уфу? Я с Уфой как таковой здесь не познакомился. В столице республики я, кстати, не был, только в небольших городах - Октябрьский и еще нескольких. Я бы, наверное, в случае решения подобной задачи предпочел лайфстайловые съемки, в кадре - не один молодой человек, а парень с девушкой, конкретно в этом видео не хватает динамичности. Декорации - это, конечно, забавно, но реализовано немного топорно, есть ощущение сжатости, излишней камерности и небольшой фальшивости. Но это мое мнение.

Эмма Херкова, педагог, Братислава:

- Очень красиво. Ваша республика в этом видео - таинственный край, и на каждом шагу турист может увидеть что-то особенное - высокие горы, приветливую бабушку, отправиться в сплав по реке. Больше всего понравилась этническая музыка. Теперь мой сноуборд обязан спуститься с одной из ваших гор!

Елена Калашникова, сотрудник туристического агенства, Львов:

- Никогда не была в Башкирии, но если к вам приезжают такие рыжие красавчики, я пакую чемодан! А если серьезно, видео приятно удивило нетипичным подходом к продвижению туризма. Не скажу, что в жизни не видела подобного - видела, у зарубежных туристических компаний и авиаоператоров обычно много креатива, но точно не знала, что в регионе снимаются такие интересные и творческие работы.

5 фактов о ролике от Виталия Новикова, сооснователя студии, снявшей видео

Чье все-таки видео? Госкомтуризма или ваше?

- Между нашей компанией и Госкомитетом по туризму были договорные отношения, когда мы делали, еще летом, видео для бренда Terra Bashkiria. И вот нас попросили сделать еще одно, уже направленное на собственно туризм.

О Terra Bashkiria

- Наша студия давно и плотно сотрудничает с Paradox Box (студия, разработавшая Terra Bashkiria). Они еще весной привлекли нас к работе над презентацией бренда Terra Bashkiria, мы были в этом проекте с самой первой встречи, когда начали вести видеодневники до большой премьеры бренда, для которой и создали презентацию.

Видео за пять миллионов. Правда?

- Вообще о цифрах некорректно говорить по моему мнению, но в контексте непонятно откуда взявшихся 5 млн уточнить необходимо: бюджет был в десятки раз меньше, и на проекте мы не заработали вообще и еще и свои деньги добавили.

О задумке

- Идея родилась сразу: Башкирия - уникальный край, здесь есть много видов туризма, и они соседствуют друг с другом. И достаточно сделать один шаг, чтобы попасть из одного вида туризма в другой.

На этом все?

- Нет, мы планируем работать над продвижением республики и дальше. Есть идея более масштабного проекта и мы уже начали переговоры. Посмотрим, что получится.

А вам понравилось видео?
Материалы по теме
Какие вопросы вызывает бренд Terra Bashkiria Туристский бренд Terra Bashkiria представит в Казани ФК «Уфа»«Юлаевцы» заинтересовали иностранцев логотипом Terra Bashkiria
#Новости#Видео#Туризм#Новости Башкирии#Видеозапись#Эксклюзив#Виктория Куприянова#Общество#Опросы
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48