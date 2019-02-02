mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии мужчина поджег магазин, в котором ему не дали продукты в долг

2 февраля 2019, 11:29
Фото: пресс-служба МЧС РБ
ЧП произошло в Баймакском районе республики.

О подробностях рассказали в пресс-службе МВД по РБ. 28-летний ранее судимый житель Мерясово направился в магазин. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина отправился в магазин, чтобы приобрести в долг продукты. Продавщица ему отказала, поскольку в долг он уже брал ранее и не возвращал его. Тогда мужчина решил отомстить ей, решив поджечь магазин.

Ночью он проник через окно и устроил пожар. Но, так как молодой человек был сильно пьян, покинуть загоревшийся магазин он уже не смог, решив спрятаться в кладовке.

Там его и обнаружили полицейские.

Возбуждено уголовное дело (ст.30 и 167 УК РФ).

Материалы по теме
На борту Уфа - Анталия 40-летний пьяный дебошир устроил скандалВ Уфе мужчина облил бензином и поджег кухонную дверь, есть погибшийВ Башкирии мужчина поджег «BMW» из-за вражды с его владельцем
#Новости#Надежда Валитова#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48