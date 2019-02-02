В Башкирии мужчина поджег магазин, в котором ему не дали продукты в долг

О подробностях рассказали в пресс-службе МВД по РБ. 28-летний ранее судимый житель Мерясово направился в магазин. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина отправился в магазин, чтобы приобрести в долг продукты. Продавщица ему отказала, поскольку в долг он уже брал ранее и не возвращал его. Тогда мужчина решил отомстить ей, решив поджечь магазин.
Ночью он проник через окно и устроил пожар. Но, так как молодой человек был сильно пьян, покинуть загоревшийся магазин он уже не смог, решив спрятаться в кладовке.
Там его и обнаружили полицейские.
Возбуждено уголовное дело (ст.30 и 167 УК РФ).