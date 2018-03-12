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В Уфе мужчина облил бензином и поджег кухонную дверь, есть погибший

12 марта 2018, 13:29
Мужчина скончался на месте, женщина получила серьезные травмы.

28-летний мужчина подозревается в совершении преступлений по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом» и «Убийство с особой жестокостью общеопасным способом», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

7 марта текущего года 28-летний житель Калининского района распивал алкоголь со своими знакомыми. 36-летняя женщина и 49-летний мужчина заперлись на кухне и не пускали хозяина квартиры. Тогда он облил дверь бензином и поджег дверь на кухню. 49-летний мужчина скончался на месте, женщина получила ожоги и была госпитализирована в реанимацию.

Назначены экспертные исследования в области судебной медицины, биологии, пожарно-техническая и физико-химическая экспертизы.

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