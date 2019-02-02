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Начальника отдела полиции в Башкирии, обвиненного во взятке, арестовали на 2 месяца

2 февраля 2019, 06:33
Фото: Скриншот ГТРК Башкортостан.
Начальник отдела МВД по Ишимбайскому району Андрей Пугачев подозревается в получении взятки в значительном размере.

Дожидаться суда Пугачев, которого после служебной внутренней проверки могут уволить из органов по отрицательным основаниям, будет теперь в СИЗО, передает ГТРК Башкортостан. Расследование дела находится под личным контролем министра МВД по РБ Романа Деева.

Напомним, руководителя ишимбайским отделом МВД задержали сотрудники ФСБ при получении взятки 31 января. Также сообщалось, что были задержаны три его заместителя. Информацию позже подтвердили в МВД и Следственном комитете. В отношении 45-летнего начальника возбуждено уголовное дело.

По данным следкома Башкирии, в период с сентября 2017 по май 2018 года начальник отдела полиции получал незаконное денежное вознаграждение от представителя организации, которая осуществляла возмездное хранение и эвакуацию до места хранения транспортных средств, задержанных в административном порядке сотрудниками полиции.

- За каждый направленный на стоянку автомобиль полицейский получал по 500 рублей, - сообщили в следкоме. - Всего за указанный период злоумышленником были получены денежные средства в сумме не менее 140 тысяч рублей.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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