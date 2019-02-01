Депутат Госдумы от Башкирии Гаджимурад Омаров не прошел конкурс на мэра Махачкалы

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров, представляющий Башкирию в федеральном парламенте, не вышел в финал конкурса на должность сити-менеджера Махачкалы, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Омаров был одним из 40 претендентов на эту должность. По сообщению информагентства «Дербент», в финал конкурса вышли только три кандидата, и Гаджимурада Омарова среди них не было.
Напомним, подать документы на участие в конкурсе Омаров намеревался 15 января. Тогда он заявил, что собирается серьезно включиться в процесс:
– В ходе выборов все увидят, насколько объективно и честно они пройдут. Убедимся, «пришла ли Россия», в частности, в Махачкалу? Как это отразилось на возможностях горожан избирать себе власть и руководителей?
Отметим также, что Омаров ранее требовал исключить из числа претендентов на пост мэра дагестанской столицы членов "Единой России", мотивируя это тем, что это якобы нарушает равенство кандидатов.