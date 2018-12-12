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В Уфе заведующая аптеки СПИД-центра предложила взятку в миллион полицейскому

12 декабря 2018, 13:14
Фото: Следственный комитет РБ
Ее признали виновной.

Бывшая заведующая аптекой республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями признана виновной по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В сентябре 2018 года в полицию обратился главврач ГБУЗ Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями с заявлением на бывшую заведующую аптекой о хищении лекарственных препаратов на сумму свыше 3,8 миллионов рублей.

Обвиняемая, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, решила предложить сотруднику полиции взятку в размере 1 миллиона рублей за неполное проведение всех проверочных мероприятий и обеспечения вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Передать незаконное денежное вознаграждение она попросила свою знакомую, которая предложила полицейскому оговоренную сумму.

После передачи денег женщин задержали с поличным. Вскоре дело направят в суд для рассмотрения.

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