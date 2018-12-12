В Уфе заведующая аптеки СПИД-центра предложила взятку в миллион полицейскому

В сентябре 2018 года в полицию обратился главврач ГБУЗ Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями с заявлением на бывшую заведующую аптекой о хищении лекарственных препаратов на сумму свыше 3,8 миллионов рублей.