Уволился председатель контрольно-счетной палаты Башкирии

Напомним, Рамиль Искужин возглавлял КСП с июня 2016 года. До этого он был прокурором Советского района Уфы, заместителем прокурора Башкирии, министром земельных и имущественных отношений республики, секретарем межведомственного Совета общественной безопасности, был членом Совета Федерации, избирался депутатом Госдумы пятого созыва.