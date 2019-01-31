Уволился председатель контрольно-счетной палаты Башкирии

Сегодня, 31 января, состоялось пленарное заседание госсобрания Башкирии, на котором депутаты приняли решение о досрочном освобождении Рамиля Искужина от должности председателя Контрольно-счетной палаты республики, сообщает «Башинформ».
Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что Искужин написал личное заявление.
Напомним, Рамиль Искужин возглавлял КСП с июня 2016 года. До этого он был прокурором Советского района Уфы, заместителем прокурора Башкирии, министром земельных и имущественных отношений республики, секретарем межведомственного Совета общественной безопасности, был членом Совета Федерации, избирался депутатом Госдумы пятого созыва.