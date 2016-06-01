На должность руководителя КСП Башкирии выдвинута кандидатура Рамиля Искужина

Кандидатура Искужина сегодня была представлена депутатам комитета по местному самоуправления, развитию институтов гражданского общества и СМИ. Завтра и послезавтра процедура повторится на заседаниях других профильных комитетов.
Информацию об Искужине сообщил депутатам председатель комитета Румиль Азнабаев.
- Человек он известный, кандидатура достойная, работал на многих должностях.
Кандидатуру Искужина на комитете одобрили единогласно. Окончательно утвердить его в новой должности парламентарии должны на своем пленарном заседании во второй половине июня.
Справка. Искужин Рамиль Кабирович, родился 5 марта 1958 года. Окончил Башкирский государственный университет, кандидат юридических наук
Карьера:
1975 г – учитель Иргизлинской средней школы Бурзянского района.
1976-1978 гг - служба в рядах Советской Армии. Вернувшись со службы, до 1980 года работал в школе.
Следующие 26 лет занимал разные должности: председателя Иргизлинского сельского Совета Бурзянского района БАССР, помощника Кумертауского межрайонного прокурора, заместителя председателя Кумертауского райсовета, Мелеузовского межрайонного прокурора, прокурора Советского района Уфы, заместителя прокурора Башкирии.
2006-2008 гг – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
2007-2011 гг – депутат Госдумы пятого созыва,
2012-2013 гг - министр земельных и имущественных отношений РБ,
С 2013- секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ.