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На должность руководителя КСП Башкирии выдвинута кандидатура Рамиля Искужина

1 июня 2016, 10:53
Депутатам Госсобрания-Курултая сегодня представили кандидатуру на пост руководителя Контрольно-счетной палаты Башкирии. Это бывший министр земельных и имущественных отношений республики Рамиль Искужин. Сейчас он – секретарь межведомственного совета общественной безопасности.

Кандидатура Искужина сегодня была представлена депутатам комитета по местному самоуправления, развитию институтов гражданского общества и СМИ. Завтра и послезавтра процедура повторится на заседаниях других профильных комитетов.

Информацию об Искужине сообщил депутатам председатель комитета Румиль Азнабаев.

- Человек он известный, кандидатура достойная, работал на многих должностях.

Кандидатуру Искужина на комитете одобрили единогласно. Окончательно утвердить его в новой должности парламентарии должны на своем пленарном заседании во второй половине июня.

Справка. Искужин Рамиль Кабирович, родился 5 марта 1958 года. Окончил Башкирский государственный университет, кандидат юридических наук

Карьера:

1975 г – учитель Иргизлинской средней школы Бурзянского района.

1976-1978 гг - служба в рядах Советской Армии. Вернувшись со службы, до 1980 года работал в школе.
Следующие 26 лет занимал разные должности: председателя Иргизлинского сельского Совета Бурзянского района БАССР, помощника Кумертауского межрайонного прокурора, заместителя председателя Кумертауского райсовета, Мелеузовского межрайонного прокурора, прокурора Советского района Уфы, заместителя прокурора Башкирии.
2006-2008 гг – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

2007-2011 гг – депутат Госдумы пятого созыва,

2012-2013 гг - министр земельных и имущественных отношений РБ,

С 2013- секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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