Хабиров назвал депутатов Госдумы от Башкирии приводными ремнями экономики

– Мы видим в вас, если можно так сказать, наши приводные ремни, рычаги взаимодействия с федеральными органами государственной власти, в целом формирования позитивного образа республики. Мне понравилось, что вам это, кажется, интересно, появляется ощущение нужности, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы не можем пока констатировать, насколько ваши действия были успешны. Как и договорились, мы будем встречаться раз в квартал, каждый из вас будет отчитываться, делиться своими соображениями, успехами, может быть, неудачами для того, чтобы мы тоже могли вам помогать. А в конце года мы подведём итоги, уже предметно посмотрим, что получилось с вашей стороны.