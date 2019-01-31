Хабиров назвал депутатов Госдумы от Башкирии приводными ремнями экономики

Накануне, 30 января, в Доме Правительства республики в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров провёл совещание по вопросам привлечения средств федерального бюджета в регион. В нём приняли участие депутаты Госдумы, избранные от Башкирии, а также представители Госсобрания РБ и члены Кабинета министров республики.
В своем выступлении Радий Хабиров отметил, что с момента прошлой его встречи с парламентариями прошло почти три месяца. Тогда он высказал пожелание, чтобы народные избранники занялись системной работой по привлечению в республику федеральных средств. В первую очередь речь шла о средствах, которые распределяются между регионами в рамках национальных проектов, государственных и федеральных целевых программ.
- Мы хотели выстроить эту работу на качественно другом уровне. Поэтому мы договорились, что будем оценивать работу наших парламентариев в зависимости от объёма привлечённого каждым из них федерального финансирования, - уточнил Радий Хабиров.
По его мнению, депутаты, в принципе, пока оправдали ожидания. Сформированы рабочие группы по привлечению средств федерального бюджета. Актуализирован перечень федеральных программ и нацпроектов, они закреплены за членами Совета Федерации, депутатами Госдумы, Курултая республики.
Появились конкретные предложения по совершенствованию взаимодействия с руководством федеральных органов исполнительной власти. Тем не менее, по мнению Радия Хабирова, нужна еще более активная работа по лоббированию республиканских заявок на федеральное финансирование.
- На сегодня разработаны и утверждены 55 паспортов региональных проектов, определены их кураторы и руководители. В прошлом году в республику было привлечено 65 млрд рублей. Наша общая задача в текущем году – увеличить эту цифру как минимум до 70-75 млрд рублей, - сказал руководитель республики и добавил, что нацеливает депутатов на понимание ими особой ответственности этой работы перед всеми жителями республики и рассчитывает на максимальную отдачу каждого.
В ходе совещания депутаты Госдумы от Башкирии озвучили предварительные результаты деятельности возглавляемых ими рабочих групп по привлечению федеральных средств в рамках программ, направленных на развитие промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, транспортной и дорожной инфраструктуры, цифровой экономики, предпринимательства, здравоохранения, образования и науки, культуры, спорта и туризма, охрану окружающей среды.
– Мы видим в вас, если можно так сказать, наши приводные ремни, рычаги взаимодействия с федеральными органами государственной власти, в целом формирования позитивного образа республики. Мне понравилось, что вам это, кажется, интересно, появляется ощущение нужности, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы не можем пока констатировать, насколько ваши действия были успешны. Как и договорились, мы будем встречаться раз в квартал, каждый из вас будет отчитываться, делиться своими соображениями, успехами, может быть, неудачами для того, чтобы мы тоже могли вам помогать. А в конце года мы подведём итоги, уже предметно посмотрим, что получилось с вашей стороны.
Для справки
По общему объёму безвозмездных поступлений из бюджета страны Башкирия находится на восьмом месте в Российской Федерации. В рамках реализации 12 национальных проектов в Башкортостане утверждены паспорта 55 соответствующих региональных проектов. Общий объём их финансирования на весь период реализации (2019–2024 годы) составит порядка 181 млрд рублей. В этом году на них предусмотрено 34,8 млрд рублей. В 2018 году фактические поступления по государственным программам из федерального бюджета составили 65,7 млрд рублей. На 2019 год республиканскими органами исполнительной власти подготовлены 83 заявки на привлечение федерального финансирования общим объёмом 43,3 млрд рублей. На сегодняшний день уже подтверждены 52 заявки на сумму 13,7 млрд рублей. Начата заявочная кампания на 2020 год.