Радий Хабиров о продавцах нелегальным алкоголем: Бизнесмены устраивают геноцид

- Все законные возможности это прекратить [подпольную торговлю] – есть, и мы это сделаем, дойдем до каждой маленькой деревни каждого района. Всех, кто будет потом взывать к состраданию – предупреждаю, это будет бесполезно. В ближайшее время мы демонстративно жестко профилактируем Абзелиловский район от негодяев, продающих спиртосодержащие жидкости. По сути, эти в кавычках «бизнесмены» занимаются геноцидом нашего народа. Результаты потребления этого пойла – всем хорошо известны. Это десятки тысяч трагедий и сломленных судеб ежегодно. Все законные возможности это прекратить – есть, и мы это сделаем, дойдем до каждой маленькой деревни каждого района - написал Радий Хабиров.