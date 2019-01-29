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Радий Хабиров о продавцах нелегальным алкоголем: Бизнесмены устраивают геноцид

29 января 2019, 07:29
Фото: facebook.com
Врио главы республики прокомментировал итоги рейда полиции по восьми деревням Абзелиловского района.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети Facebook высказался о выявленных 13 точках подпольного алкоголя в республике.

Всего было проведено 58 проверок.

- Все законные возможности это прекратить [подпольную торговлю] – есть, и мы это сделаем, дойдем до каждой маленькой деревни каждого района. Всех, кто будет потом взывать к состраданию – предупреждаю, это будет бесполезно. В ближайшее время мы демонстративно жестко профилактируем Абзелиловский район от негодяев, продающих спиртосодержащие жидкости. По сути, эти в кавычках «бизнесмены» занимаются геноцидом нашего народа. Результаты потребления этого пойла – всем хорошо известны. Это десятки тысяч трагедий и сломленных судеб ежегодно. Все законные возможности это прекратить – есть, и мы это сделаем, дойдем до каждой маленькой деревни каждого района - написал Радий Хабиров.

Он отметил, что тем, кто убивает собственных соседей, бесстыдно глядя им в глаза – в нашей республике не место.

Напомним, 28 января в ходе рейда сотрудников местного МВД нарушения выявлены в восьми населенных пунктах Абзелиловского района.

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