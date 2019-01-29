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В Уфе на молочных кухнях начали производить более 18 видов молочной продукции

29 января 2019, 09:40
Фото: Пресс-служба администрации Уфы
Сегодня, 29 января, прошло оперативное совещание в муниципалитете, посвященное молочным кухням города, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

К 1979 году в Уфе уже работали три молочные кухни при детских поликлиниках, но со временем и в связи с переходом учреждений здравоохранения на финансирование через страховую медицину, молочные кухни стали приходить в упадок.

К концу 2010 года все три производства были устаревшими, а оборудование изношенным. В ноябре этого же года все три молочные кухни были присоединены к Муниципальному автономному учреждению «Центр детского и диетического питания».

За счет средств из городского бюджета в период с 2011 по 2013 годы провели реконструкцию и модернизацию производства. То есть если в 2010 году производилось 800 тысяч порций в год, то уже к 2014 году было наращено производство до 3 млн. порций.

В 2012 году в республике были закрыты все молочные кухни, кроме уфимских. Сейчас ежедневно обеспечиваются более 1,3 тысячи детей из малообеспеченных семей города Уфы бесплатным детским питанием - молоком, кефиром и творогом.

В 2018 году в среднем на одного ребенка в зависимости от возраста приходилось до 50 порций на сумму 1127 рублей в месяц.

На сегодняшний день производится 18 видов детских продуктов, причем большинство из них обогащённых, улучшенных свойств.

Планируется разработать и внедрить новые функциональные диетические продукты на основе молока и местных биоресурсов для сохранения и укрепления здоровья малышей, в том числе маловесных, аллергенных, с проблемами пищеварения и иммунной системы.

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