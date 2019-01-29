В Уфе на молочных кухнях начали производить более 18 видов молочной продукции

К 1979 году в Уфе уже работали три молочные кухни при детских поликлиниках, но со временем и в связи с переходом учреждений здравоохранения на финансирование через страховую медицину, молочные кухни стали приходить в упадок.
К концу 2010 года все три производства были устаревшими, а оборудование изношенным. В ноябре этого же года все три молочные кухни были присоединены к Муниципальному автономному учреждению «Центр детского и диетического питания».
За счет средств из городского бюджета в период с 2011 по 2013 годы провели реконструкцию и модернизацию производства. То есть если в 2010 году производилось 800 тысяч порций в год, то уже к 2014 году было наращено производство до 3 млн. порций.
В 2012 году в республике были закрыты все молочные кухни, кроме уфимских. Сейчас ежедневно обеспечиваются более 1,3 тысячи детей из малообеспеченных семей города Уфы бесплатным детским питанием - молоком, кефиром и творогом.
В 2018 году в среднем на одного ребенка в зависимости от возраста приходилось до 50 порций на сумму 1127 рублей в месяц.
На сегодняшний день производится 18 видов детских продуктов, причем большинство из них обогащённых, улучшенных свойств.
Планируется разработать и внедрить новые функциональные диетические продукты на основе молока и местных биоресурсов для сохранения и укрепления здоровья малышей, в том числе маловесных, аллергенных, с проблемами пищеварения и иммунной системы.