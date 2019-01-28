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В Башкирии детей в школьном автобусе перевозил пьяный водитель

28 января 2019, 11:49
Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
На водителя составлен административный протокол. Выпустившего на линию водителя оштрафовали.

Сегодня, 28 января, утром в Благоварском районе на улице Победы села Первомайский инспекторы ДПС остановили школьный автобус ПАЗ-3205, за рулем которого был нетрезвый 58-летний местный житель. Информацией поделился глава ГИБДД по РБ республики Динар Гильмутдинов.

Автобус перевозил 20 детей в школу по маршруту поселок Старые Санны – село Первомайский. Алкотектор, применимый к водителю, показал наличие 0,2 милиграмм алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На должностное лицо, допустившее выпуск на линию этого водителя, наложен штраф.

Дело будет рассмотрено в мировом суде.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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