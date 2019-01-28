В Башкирии детей в школьном автобусе перевозил пьяный водитель

Сегодня, 28 января, утром в Благоварском районе на улице Победы села Первомайский инспекторы ДПС остановили школьный автобус ПАЗ-3205, за рулем которого был нетрезвый 58-летний местный житель. Информацией поделился глава ГИБДД по РБ республики Динар Гильмутдинов.
Автобус перевозил 20 детей в школу по маршруту поселок Старые Санны – село Первомайский. Алкотектор, применимый к водителю, показал наличие 0,2 милиграмм алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На должностное лицо, допустившее выпуск на линию этого водителя, наложен штраф.
Дело будет рассмотрено в мировом суде.