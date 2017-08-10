«Мы несем убытки»: в «Победе» прокомментировали закрытие кинотеатра Уфы

Мы уже писали о том, что в Уфе закрыли старейший кинотеатр «Победа» в связи с его последующей продажей. Уже идет смена собственника, последний сеанс состоялся 23 июля. Управляющий кинотеатра Ольга Толкачева рассказала в официальном запросе для Медиакорсети, почему закрывают кинотеатр и что будет с его работниками.
- Деятельность кинокомплекса «Победа» приостановлена на неопределенный срок вследствие её убыточности в течение последних нескольких лет. Однозальные кинотеатры, каковым является кинотеатр «Победа», в советское время были планово-убыточными учреждениями культуры. ООО «Кинокомплекс «Победа» не дотируется из бюджета, не получает каких-либо пожертвований от благотворителей и какой-либо поддержки от органов власти и управления.
После открытия в мае 2013 года современного 5-зального кинотеатра, расположенного на территории Колхозного рынка в 750 метрах (10 минутах ходьбы) от кинотеатра «Победа» и общего ухудшения экономической ситуации в стране финансовое положение ООО «Кинокомплекс «Победа» значительно ухудшилось, - говорит Ольга Толкачева.
Напомним, что здание кинотеатра является памятником истории республиканского значения. Директор «Победы» заверила, что его перепрофилирование не предполагается.
Работники, желающие продолжать трудовую деятельность трудоустроены в сети кинокомплексов «Планета Кино» и в других организациях. Реализацией здания кинотеатра «Победа» мы не занимаемся, в связи с чем оценка рыночной стоимости здания не заказывалась и не определялась, - подчеркнула управляющая.
Кинотеатр «Победа» решили построить еще в 1945 году. Первый камень в основание фундамента был заложен 9 мая, в празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. При этом строилось здание на пустыре. По словам краеведа Анатолия Чечухи, на месте его строительства и вовсе ранее было картофельное поле и строили его немецкие военнопленные. Здание строили 4 года. В свое время считался одним из лучших в РСФР на протяжении нескольких лет.