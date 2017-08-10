«Мы несем убытки»: в «Победе» прокомментировали закрытие кинотеатра Уфы

Кинотеатр «Победа» решили построить еще в 1945 году. Первый камень в основание фундамента был заложен 9 мая, в празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. При этом строилось здание на пустыре. По словам краеведа Анатолия Чечухи, на месте его строительства и вовсе ранее было картофельное поле и строили его немецкие военнопленные. Здание строили 4 года. В свое время считался одним из лучших в РСФР на протяжении нескольких лет.