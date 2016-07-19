В Башкирии директора завода заподозрили в уклонении от уплаты налогов

По версии следствия, директор ООО «Арматурный завод» не уплатил в бюджет 24 миллиона.

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего директора ООО «Арматурный завод» Рената Ибрагимова. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов с организации, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Компания основана в 2010 году и специализируется на производстве и поставке трубопроводной арматуры.

Следствие считает, что компания с апреля по июнь прошлого года заключила договоры на поставку продукции с 7 не функционирующими коммерческими предприятиями.

- 34-летний учредитель и директор завода отразил в бухгалтерской отчетности взаимоотношения с этими фирмами за 2 квартал 2016 года на сумму свыше 155 млн руб, в том числе НДС на сумму почти 24 млн руб и, желая уклониться от уплаты налогов, внес в налоговую декларацию по НДС заведомо ложные сведения о понесенных его предприятием расходах. В результате незаконных действий директора остались не уплачены в бюджет Российской Федерации НДС в сумме почти 24 млн руб, что является крупным размером, - отмечается в сообщении.

- Сложилась очень неприятная ситуация. Мы всегда вовремя платим все налоги. Только за прошлый год заплатили 100 млн руб. Сейчас это, наверно, либо происки конкурентов, либо кто-то хочет нас закрыть. В общем, ситуация не понятная. Пусть разбираются соответствующие органы, - прокомментировал ситуацию Ренат Ибрагимов.

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