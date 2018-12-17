Президент ТПП Башкирии Азат Фазлыев: Наша палата в лидерах среди палат России

На протяжении 10 лет я оставался действующим предпринимателем, что давало мне знание о реальных проблемах в бизнес-среде. При этом я готов к тому, чтобы продолжить работу в системе ТПП, занимаясь реализацией страновых и международных проектов, по которым у республики есть обязательства и которые должны быть успешно реализованы.Решение по руководителю региональной палаты находится в компетенции членов ТПП и федеральной палаты, есть закон и определенные процедуры. На этой неделе в Москве будет Совет руководителей палат страны, где пройдут консультации с руководством ТПП РФ и до Нового года будут приняты решения во благо бизнеса, палаты и нашей республики. Торгово-промышленная палата Башкортостана есть и будет партнером руководителей региона.