Президент ТПП Башкирии Азат Фазлыев: Наша палата в лидерах среди палат России

Уфимский предприниматель, ресторатор и медиамагнат Азат Фазлыев опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал о целях и задачах Торгово-промышленной палаты республики.
По его словам, после смены руководства в республике и прихода новых людей, органы управления республики начали формировать свою команду для орбиты своих интересов.
- Я работаю 10-й год в Торгово-промышленной палате Башкирии. Выстраивание отношений бизнеса с действующей властью - одна из ключевых задач палаты. Наша палата в лидерах среди палат России, мы проводим страновые и международные события, продвигаем бренд республики Башкортостан. Торгово-промышленная палата учреждена бизнесом, но выполняет и государственные функции. Госфункциями наделил нашу структуру закон. В республике сменилось руководство, пришли новые люди, которые формируют свою команду в органах управления республики под свои задачи, это их право, данное президентом нашей страны Владимиром Путиным. Понятно, что ТПП находится в орбите интересов руководства республики.
Мы работали с предыдущей командой. Всегда помнили о цели ТПП - быть площадкой взаимодействия между бизнесом и властью. Целевое лоббирование интересов бизнеса во власти было, есть и будет основной задачей палаты. И если для такой работы новой команде во главе ТПП нужны новые люди – это нормально.
На протяжении 10 лет я оставался действующим предпринимателем, что давало мне знание о реальных проблемах в бизнес-среде. При этом я готов к тому, чтобы продолжить работу в системе ТПП, занимаясь реализацией страновых и международных проектов, по которым у республики есть обязательства и которые должны быть успешно реализованы.Решение по руководителю региональной палаты находится в компетенции членов ТПП и федеральной палаты, есть закон и определенные процедуры. На этой неделе в Москве будет Совет руководителей палат страны, где пройдут консультации с руководством ТПП РФ и до Нового года будут приняты решения во благо бизнеса, палаты и нашей республики. Торгово-промышленная палата Башкортостана есть и будет партнером руководителей региона.
Напомним, ранее источники Медиакорсети сообщали о возможной скорой отставке Азата Мадарисовича. По словам источника, фамилия его преемника уже известна, она пока не обнародуется, ему поставлена задача вернуть ТПП Башкирии статус центра, вокруг которого консолидируется крупный и средний башкирский бизнес. Сам Фазлыев информацию опроверг.
По мнению политолога Аббаса Галлямова, эта отставка закономерна: «Новому руководству республики не нужен серый «кардинал» предыдущего руководителя».
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