Азат Фазлыев оставит кресло президента ТПП Башкирии - источник в Москве

Уфимский предприниматель, ресторатор и медиамагнат Азат Фазлыев покинет в ближайшие дни кресло руководителя Торгово-Промышленной Палаты Башкортостана, сообщил источик ИА «Медиакорсеть» в Москве. «Соответствующее решение уже принято».
Сам Азат Мадарисович отрицает сведения источника ИА «Медиакорсеть»: «Это — неправда, такая информация уже месяц ходит». Однако источник ИА Медиакорсеть настаивает, подчеркивая особо, что «отставка Фазлыева согласована руководством Торгово-промышленной палаты РФ».
По словам источника, фамилия его преемника уже известна, она пока не обнародуется, ему поставлена задача вернуть ТПП Башкирии статус центра, вокруг которого консолидируется крупный и средний башкирский бизнес. Фактически, за последние годы ТПП РБ стала удобным офисом для предпринимателя, близкого к семье экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова, а функционально — распалась на сеть мелких предприятий, оказывающих платные консалтинговые услуги хозяйствующим субъектам, подчеркнул собеседник ИА «Медиакорсеть». — Кроме того, новому руководителю региональной палаты будет предложено серьёзно подумать о целесообразности, прозрачности финансирования и измеримой эффективности различных бизнес-ивентов, проводимых этой негосударственной некоммерческой организацией за бюджетный счёт.
По мнению политолога Аббаса Галлямова, эта отставка закономерна: «Новому руководству республики не нужен серый «кардинал» предыдущего руководителя».
По словам информированного источника, ранее работавшего в правительстве республики, «Фазлыев был очень близок к семье Хамитова. При этом, многие его действия носили не слишком благовидный характер. В республике достаточно широко разошлась информация о том, что именно Фазлыев был одним из главных игроков, пытавшихся рассорить Хамитова с Башкирской содовой компанией. Целью было убедить первого воспользоваться сырьевыми сложностями компании с тем, чтобы вынудить ее акционеров по дешёвке продать свой пакет. По сути это была попытка рейдерского захвата. Такие вещи сильно дискредитировали Хамитова в глазах Москвы. Можно сказать, что своей отставкой предыдущий глава региона в немалой степени обязан своему «советнику». Естественно, что Хабирову такой «союзник» не нужен», — подчеркнул собеседник агентства.
Азат Фазлыев — один из крупнейших бизнесменов Башкирии, стоял у истоков предпринимательского движения региона, организовав систему госрегистрации юридических лиц на региональном уровне в конце 1980-х годов, после принятия 26 мая 1988 года закона «О кооперации в СССР», который фактически легализовал наёмный труд и заложил основы будущего российского бизнеса.
С именем Азата Фазлыева рынок связывает ряд известных в Уфе объектов. В их числе — микрорайон таунхаусов «Спутник», ради удобства жителей которого часть трассы «Уфа-Аэропорт» вошла в границы Уфы и там был построен надземный пешеходный переход диной 48 метров за счет средств федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Этот объект был построен декабрю 2017 года по поручению экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова, к которому «обратились жители микрорайона «Спутник».
Кроме того, с его именем уфимцы связывают популярный ресторан «Аҙыҡ-түлек», где тюркские блюда были переосмыслены в стиле высокой и «молекулярной» кухни, а также рестораны «Gastro Gallery» и «Морошка», парк аттракционов «Волшебный мир».
Значительную часть своих уфимских активов (земля в поселке Зубово Уфимского района и объекты в парке имени Гафури) Азат Фазлыев приобрел со значительным дисконтом в 2005-6 годах у бизнесмена и общественного деятеля Рамиля Бигнова. Бигнов в те годы находился в оппозции к региональным властям Башкирии, был организатором массовых протестных акций с призывами к отставке Муртазы Рахимова.«Позиции моего бизнеса были тогда слабыми из-за политики, поэтому ценовое предложение было низким. — вспомнил сделки тех лет Рамиль Бигнов. — Но то, о чём мы договорились, Азат Мадарисович выполнил».
В 2018 году Азат Фазлыев, реализуя давнюю мечту Рустэма Хамитова о создании регионального издания федерального уровня, конкурента татарстанскому «Бизнес-Онлайн», запустил старт-ап в сфере медиа: интернет-издание «RBtoday.ru», который несмотря на хороший кадровый состав и ₽10 млн., не взлетел, редко набирая больше нескольких сот уникальных посетителей в день. После отставки Рустэма Хамитова, этот проект был свернут и пополнил медиарынок труда квалифицированными кадрами.
Азат Фазлыев — сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане наряду с Эльвирой Аиткуловой и Надеждой Крыловой.