Азат Фазлыев оставит кресло президента ТПП Башкирии - источник в Москве

По словам информированного источника, ранее работавшего в правительстве республики, «Фазлыев был очень близок к семье Хамитова. При этом, многие его действия носили не слишком благовидный характер. В республике достаточно широко разошлась информация о том, что именно Фазлыев был одним из главных игроков, пытавшихся рассорить Хамитова с Башкирской содовой компанией. Целью было убедить первого воспользоваться сырьевыми сложностями компании с тем, чтобы вынудить ее акционеров по дешёвке продать свой пакет. По сути это была попытка рейдерского захвата. Такие вещи сильно дискредитировали Хамитова в глазах Москвы. Можно сказать, что своей отставкой предыдущий глава региона в немалой степени обязан своему «советнику». Естественно, что Хабирову такой «союзник» не нужен», — подчеркнул собеседник агентства.