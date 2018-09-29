Очереди за очередью: Проблему МФЦ в Башкирии решат путем увеличения окон

По словам руководства МФЦ, во многих центрах работает электронная очередь, но не везде. Ситуация усугубляется тем, что обработка части услуг может длиться 2-2,5 часа – чаще всего, это услуги социального характера. МФЦ в городах и районах республики оказывают весь перечень услуг – федеральных, региональных, муниципальных - всего в перечне 1800 услуг. В аскаровском МФЦ на данный момент можно получить 255 услуг. Из них 45 прибавились в сентябре – в МФЦ передали услуги ГКУ “Республиканский центр социальной поддержки населения”, или как его все еще называют по старинке - собеса.