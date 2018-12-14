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В Уфе мошенников осудят за махинации на сумму более двух миллионов рублей

14 декабря 2018, 12:17
Фото: Mkset.ru
Ущерб до сих пор не возмещен.

55-летний и 27-летний уфимцы обвиняются по статье «Мошенничество, с причинением крупного ущерба гражданину, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2014 году руководитель ООО «Мобильные технологии» разместил на сайте объявлений рекламу о реализации его фирмой земельных участков в деревне Старые Киешки Кармаскалинского района. Обвиняемые заключили с потенциальными покупателями договоры на оказание услуг по оформлению земли в собственность.

После получения предоплаты обвиняемые выдавали потерпевшим расписки, а затем "легли на дно".

От преступных действий сообщников пострадало девять человек, ущерб составил более двух миллионов рублей. Один из обвиняемых вину в совершении преступления не признал, ущерб не возмещен.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения.

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