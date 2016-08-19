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Уроженец Башкирии Андрей Назаров может стать бизнес-омбудсменом России

19 августа 2016, 12:34
Борис Титов хотел бы видеть его своим приемником.

Действующий бизнес-омбудсмен России Борис Титов в интервью NewsTracker назвал имя человека, которого бы он хотел видеть на своем посту, в случае, если сам Титов уйдет в Госдуму.

Он сообщил, что будет рекомендовать на эту должность сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. По словам Титова, Назаров представлял статистику по уголовным преследованиям предпринимателей и доложил о 200 тысячах уголовных дел, которые были возбуждены против бизнесменов, из-за чего впоследствии большая их часть разорилась. Между тем Борис Титов отметил, что существует официальная процедура по выбору бизнес-омбудсмена и он не передает эту должность «по наследству».

Андрей Назаров родился в городе Баймак Башкирской АССР. Был советником главы Башкирии по инвестиционным проектам. В настоящее время является сопредседателем «Деловой России». Членам его семьи принадлежит отель Sheraton в Уфе, франшиза на вещание телеканала «РБК-ТВ» в Уфе и т. д.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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