Уроженец Башкирии Андрей Назаров может стать бизнес-омбудсменом России

Он сообщил, что будет рекомендовать на эту должность сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. По словам Титова, Назаров представлял статистику по уголовным преследованиям предпринимателей и доложил о 200 тысячах уголовных дел, которые были возбуждены против бизнесменов, из-за чего впоследствии большая их часть разорилась. Между тем Борис Титов отметил, что существует официальная процедура по выбору бизнес-омбудсмена и он не передает эту должность «по наследству».