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В Уфе увеличилось число пострадавших школьников от распыления баллончика в школе

13 декабря 2018, 10:37
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Сейчас в больнице находится девять детей.

Из-за распыления газового баллончика в школе №101 восьми школьникам от 11 до 16 лет понадобилась медицинская помощь, а несколько позже в больницу обратились родители ещё одного учащегося, сообщают «РИА Новости».

Сейчас детей перевели из реанимации в обычное отделение. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, вчера утром, 12 декабря в 10:30, в Демском районе десятиклассник школы №101 распылил перцовый баллончик на втором этаже. Из-за распыления 15 детей обратились в медпункт за помощью, а восьмерых «скорая» увезла в больницу на обследование.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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