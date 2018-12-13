В Уфе увеличилось число пострадавших школьников от распыления баллончика в школе

Из-за распыления газового баллончика в школе №101 восьми школьникам от 11 до 16 лет понадобилась медицинская помощь, а несколько позже в больницу обратились родители ещё одного учащегося, сообщают «РИА Новости».
Сейчас детей перевели из реанимации в обычное отделение. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
Напомним, вчера утром, 12 декабря в 10:30, в Демском районе десятиклассник школы №101 распылил перцовый баллончик на втором этаже. Из-за распыления 15 детей обратились в медпункт за помощью, а восьмерых «скорая» увезла в больницу на обследование.