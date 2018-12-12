В Уфе распылили в школе перцовый баллончик – пострадало 15 детей

Между тем, в пресс-службе МВД по РБ позднее уточнили, что газовый баллончик в школу могла принести одна из учениц. Затем средство самозащиты попало к ученику 10-класса, который распылил его на одной из перемен. В настоящее время в отношении отца школьника составлен административный материал по признакам статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию. Проверка по факту происшествия продолжается. Обстоятельства уточняются, сообщили в пресс-службе ведомства.