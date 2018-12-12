В Уфе распылили в школе перцовый баллончик – пострадало 15 детей

Сегодня утром, 12 декабря в 10:30, в Демском районе десятиклассник школы №101 распылил перцовый баллончик на втором этаже, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
Из-за распыления 15 детей обратились в медпункт за помощью, а восьмерых «скорая» увезла в больницу на обследование.
Детей из школы эвакуировали. Сейчас помещения проветриваются, после чего уроки продоллжатся.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Между тем, в пресс-службе МВД по РБ позднее уточнили, что газовый баллончик в школу могла принести одна из учениц. Затем средство самозащиты попало к ученику 10-класса, который распылил его на одной из перемен. В настоящее время в отношении отца школьника составлен административный материал по признакам статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию. Проверка по факту происшествия продолжается. Обстоятельства уточняются, сообщили в пресс-службе ведомства.