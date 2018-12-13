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В Оренбуржье мужчина отсудил компенсацию за ожог пищевода пивом

13 декабря 2018, 16:02
Фото: pixabay.com
В Оренбурге мужчина взыскал компенсацию в 50 тысяч рублей с бара, где получил химический ожог пищевода.

Как пишет газета «Известия» 13 декабря, инцидент произошел в ноябре прошло года. Мужчина заказал в баре крафтовое пиво. После того, как он сделал глоток, он получил ожог пищевода. Как оказалось, в бокал оренбуржцу попала специальная жидкость, которой очищали оборудования для розлива пенных напитков.

Изначально суд взыскал с владельца бара в пользу пострадавшего 20 тысяч рублей. Мужчина подал апелляцию в Оренбургский областной суд, который и постановил питейному заведению выплатить 50 тысяч рублей. Случившееся сильно отразилось на здоровье мужчины: теперь ему приходится соблюдать диету.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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