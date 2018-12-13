В Оренбуржье мужчина отсудил компенсацию за ожог пищевода пивом

Как пишет газета «Известия» 13 декабря, инцидент произошел в ноябре прошло года. Мужчина заказал в баре крафтовое пиво. После того, как он сделал глоток, он получил ожог пищевода. Как оказалось, в бокал оренбуржцу попала специальная жидкость, которой очищали оборудования для розлива пенных напитков.