В Башкирии туристический поезд «Легенда Урала» будет ходить по новому расписанию

Остановки поезда: Дёма, Уршак, Ассы, Инзер, Айгир и Белорецк. В обратный рейс поезд будет отправляться из Новоабзаково в 17:21 и прибывать в Уфу в 23:17. Стоимость билета составляет 700 рублей, для учащихся и детей действуют скидки.