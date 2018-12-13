В Башкирии туристический поезд «Легенда Урала» будет ходить по новому расписанию

С 9 декабря туристический поезд «Легенда Урала» Башкортостанской пригородной пассажирской компании курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики.
Поезд отправляется из Уфы в 05:58 по местному времени, а прибывает в Новоабзаково в 11:38.
Остановки поезда: Дёма, Уршак, Ассы, Инзер, Айгир и Белорецк. В обратный рейс поезд будет отправляться из Новоабзаково в 17:21 и прибывать в Уфу в 23:17. Стоимость билета составляет 700 рублей, для учащихся и детей действуют скидки.
Куйбышевская железная дорога предоставила для проекта «Легенда Урала» комфортабельные рельсовые автобусы серии РА2 с удобными сиденьями, стеллажами для спортивного инвентаря, биотуалетами и беспроводным интернетом.
За прошлый зимний сезон с ноября по март поезда «Легенда Урала» перевезли около 10 тысяч человек.