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Пригородный поезд «Легенда Урала» прекращает курсирование

21 марта 2018, 18:09
С 1 апреля этого года Башкортостанская пригородная пассажирская компания прекращает курсирование пригородного поезда "Легенда Урала" по маршруту Уфа -Инзер - Новоабзаково.

В пресс-службе транспортной организации пояснили,что прекращение движения популярного у туристов поезда вызвано завершением горнолыжного сезона на курортах в Белорецком районе республики. С ноября 2017 года по март 2018 года пассажирами "Легенды Урала " стало порядка 10 тысяч человек.

Блогер, путешественник Раис Габитов считает, что Поезд «Легенда Урала» крайне необходим в зимнее и летнее время.

- Думаю в межсезонье он не нужен, потому что в апреле на горнолыжки и в горы никто не ездит. А вот летом поток туристов увеличивается, рассказал блогер.

В Башкортостанской ППК сообщили, что в этом направлении по - прежнему ежедневно курсирует пригородный электропоезд сообщением Шакша - Дема - Инзер со всеми остановками, предусмотренными расписанием.

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