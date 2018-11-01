БСК дипломант конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли»

Компания победила в объединенной номинации «Социальные гарантии и забота» и «Ответственность и партнерство».
Около 40 компаний проявило интерес к участию в конкурсе. Среди победителей предприятия нефтехимических и химических отраслей, производители широкого спектра продукции. Оценивал конкурсантов оргкомитет и технический комитет конкурса, куда вошли авторитетные эксперты. В основе методики оценки лежали международные принципы программы «Responsible Care»(«Ответственная забота») и программы «Здоровье 360». Конкурс имеет большое значение, поскольку иллюстрирует социальную ответственность промышленных химических предприятий.
Награждение победителей состоялось в рамках работы VI Московского Международного Химического Форума. Дипломы Башкирской содовой компании вручили президент Российского союза химиков Виктор Иванов и заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов.
- Наша компания – ведущее российское предприятие по производству кальцинированной, каустической и пищевой соды, ПВХ, широко известное на мировом рынке. Получение награды в номинациях «Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота» для нас особенно почетно, поскольку мы заботимся не только о благополучии своих сотрудников, предоставляя им социальные гарантии, но и активно участвуем в общественной жизни города и региона, инвестируя значительные средства в важные благотворительные проекты, - сказал в приветственном слове заместитель генерального директора по технической политике БСК Федор Афанасьев.
Победителями конкурсов становятся предприятия, которые внедряют инновационные идеи, повышают производительность труда, ведут активную социальную политику. Это способствует повышению эффективности работы химического комплекса нашей страны, помогает формированию конкурентоспособной российской промышленности.