БСК дипломант конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли»

- Наша компания – ведущее российское предприятие по производству кальцинированной, каустической и пищевой соды, ПВХ, широко известное на мировом рынке. Получение награды в номинациях «Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота» для нас особенно почетно, поскольку мы заботимся не только о благополучии своих сотрудников, предоставляя им социальные гарантии, но и активно участвуем в общественной жизни города и региона, инвестируя значительные средства в важные благотворительные проекты, - сказал в приветственном слове заместитель генерального директора по технической политике БСК Федор Афанасьев.