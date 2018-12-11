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В Уфе пройдут две полезные лекции о профилактике спортивных травм

11 декабря 2018, 05:32
Фото: ilovesupersport.com
Лекции проводят дипломированные тренеры по всемирно признанной методике Total Immersion и врач травматолог-ортопед.

На лекциях расскажут, как вести себя в открытой воде, какой стиль лучше использовать, какие заплывы ждут спортсменов и любителей в следующем году. Кроме того, в рамках лекции пройдет презентация полугодового курса подготовки к заплывам, а также о том, как уберечься от спортивных травм, оказать первую медицинскую помощь и восстановиться после тренировки.

Сегодня, 11 декабря, в 19:30 в отеле Hilton Garden Inn Ufa Riverside (ул.Аксакова, 4) состоится бесплатная лекция, посвященная профилактике спортивных травм, на которой выступит врач, специалист по работе с заболеваниями опорно-двигательного аппарата Светлана Николаевна Шерстнева – травматолог-ортопед с 24-летним опытом работы со спортсменами и не только (клиника «Будь здоров»).

Темы для обсуждения: профилактика спортивных травм, типичные травмы бегунов, первая помощь при травмах и переломах.

Завтра, 12 декабря, в 19:30 там же, в отеле Hilton, пройдет бесплатная лекция Swim Em All о том, как проходят заплывы на открытой воде: как правильно подготовиться, чтобы пройти дистанцию легко и с удовольствием.

Спикеры мероприятия: дипломированные тренеры по всемирно признанной методике Total Immersion – Артур Байбурин (мастер спорта и призер чемпионата мира Masters), Анастасия Белоусова (призер чемпионата мира на открытой воде), Владислав Литвинчук (триатлонист, основатель Школы I LOVE SUPERSPORT UFA).

Зарегистрироваться на лекции можно здесь.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Спорт
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