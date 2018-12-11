В Уфе пройдут две полезные лекции о профилактике спортивных травм

На лекциях расскажут, как вести себя в открытой воде, какой стиль лучше использовать, какие заплывы ждут спортсменов и любителей в следующем году. Кроме того, в рамках лекции пройдет презентация полугодового курса подготовки к заплывам, а также о том, как уберечься от спортивных травм, оказать первую медицинскую помощь и восстановиться после тренировки.